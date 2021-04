AVM erweitert sein Produktportfolio und präsentiert mi dem FRITZ!Repeater 6000 einen neuen Tribant-Repeater, der Wi-Fi 6 und die intelligente Mesh-Technologie vereint.

Neuer AVM FRITZ!Repeater 6000

Mit dem neuen FRITZ!Repeater 6000 bringt AVM ein neues Top-Modell auf den Markt und vereint Wi-Fi 6 mit intelligenter Mesh-Technologie. Bei dem Gerät setzt der Hersteller auf drei Funkeinheiten und 12 Antennen um für eine bestmögliche WLAN-Abdeckung zu sorgen. Der neue FRITZ!Repeater sorgt für eine extrem stabile und reichweitenstarke Abdeckung. Selbst bei vielen gleichzeitig laufenden Streaming- und Gaming-Anwendungen funktioniert das WLAN stets reibungslos – beispielsweise bei Videokonferenzen aus dem Homeoffice, während parallel ein 4K-Stream läuft und die Kinder online unterrichtet werden.

Im Zusammenspiel mit einer FRITZ!Box baut der FRITZ!Repeater 6000 mittels intelligenter Mesh-Technologie ein nahtloses WLAN auf. So sind selbst in großen Wohnungen und bei verwinkelten baulichen Gegebenheiten alle Geräte immer optimal mit WLAN versorgt: vom Laptop und Smartphone über den Smart TV bis hin zur Spielkonsole. Über den 2,5-GBit/s- sowie den 1-GBit/s-Port lassen sich die Daten zudem per LAN schnell im Heimnetz verteilen.

Im Bedarfsfall lässt sich das neue Spitzenmodell leicht mit allen FRITZ!Box-Modellen sowie den FRITZ!Repeatern 2400, 1200 und 600 sowie dem Triband-Repeater 3000 kombinieren.

Die technischen Details im Überblick

Triband-Repeater für WLAN Mesh mit Wi-Fi 6

Für FRITZ!Box und WLAN-Router anderer Hersteller geeignet

Verfügt über drei Funkeinheiten: bis zu 2400 MBit/s + 2400 MBit/s bei 5 GHz (4×4) sowie bis zu 1200 MBit/s bei 2,4 GHz (4×4)

Datenrate von bis zu 6 GBit/s im WLAN

WLAN mit dediziertem 5-GHz-Rückkanal

Unterstützung von Wi-Fi 6 (WLAN AX) und älteren WLAN-Standards

Intelligente Mechanismen wie Mesh Steering sorgen für optimales WLAN

Ein 2,5-Gigabit-LAN- und ein Gigabit-LAN-Anschluss

Unterstützt den WLAN-Verschlüsselungsstandard WPA3

Mit FRITZ!App WLAN die richtige Position in der Wohnung finden

Einfache Einrichtung per Knopfdruck

FRITZ!OS mit WLAN-Gastzugang, Zeitschaltung etc. und regelmäßige Updates

Herstellergarantie: 5 Jahre

Der FRITZ!Repeater 6000 erscheint im Mai und kostet 219 Euro (UVP).