Vor wenigen Augenblicken hat Apple die Beta 8 zu iOS 14.5 und iPadOS 14.5 auf den eigenen Servern als Download bereit gestellt. Damit bewegen wir uns wieder einen Schritt auf die finale Version zu. Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis iOS 14.5 und iPadOS 14.5 für Jedermann als Download bereit steht.

Apple veröffentlicht Beta 8 zu iOS 14.5 und iPadOS 14.5

Ab sofort haben eingetragene Entwickler die Möglichkeit, die Beta 8 zu iOS 14.5 und iPadOS 14.5 herunterzuladen und zu installieren. In den letzen Monaten hat Apple bereits fleißig am X.5 Update getüftelt und allerhand Beta-Versionen veröffentlicht.

Gleichzeitig muss man festhalten, dass es sich bei iOS 14.5 und iPadOS 14.5 um verhältnismäßig große Updates handelt. An dieser Stelle möchten wir nicht auf alle Neuheiten eingehen, diese könnte ihr größtenteils hier nachlesen. Zu den wichtigsten Neuerungen gehört sicherlich das Entsperren des iPhones mit der Apple Watch, wenn ihr eine Maske tragt. Dies ist – wie bereits erwähnt – allerdings nur eine wenn vielen neuen Features, die die kommenden Updates mit sich bringen.

Wir rechnen fest damit, dass Apple in diesem Monat die finale Version von iOS 14.5 und iPadOS 14.5 veröffentlicht. Gleichzeitig dürfte Apple neue Hardware ankündigen. Hierbei denken wir in erster Linie an das neue iPad Pro. Die Einladungen für die Keynote wurden im Laufe des heutigen Abends verschickt. Das Event findet am 20. April statt. Denkbar ist, dass Apple am Abend der Keynote den Release-Candidate zu iOS 14.5 und iPadOS 14.5 veröffentlicht und kurz darauf die finale Version.

Update 19:16 Uhr: Auch die Beta 8 zu macOS 11.3 steht für Entwickler als Download bereit.