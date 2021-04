Geht es nach der Gerüchteküche, wird das iPhone 13 die neue LTPO-Displaytechnologie nutzen, um die hohe Bildwiederholrate von ProMotion zu ermöglichen. Jetzt bestätigt der Display-Analyst Ross Young diese Erwartung und sagt, dass Apples Wechsel zu LTPO-Displays dazu beitragen wird, dass diese Technik innerhalb der nächsten zwei Jahren zur führenden Display-Technologie wird.

Die ersten Hersteller verbauen zwar bereits LTPO-Panels in ihren Smartphones, doch einmal mehr soll Apple derjenige sein, der den Markt und damit womöglich einer ganzen Branche einen neuen Impuls gibt. Wenn Apple tatsächlich beim Top-Modell des iPhone 13 auf ein LTPO-Display setzt, werden LTPO-Panels beim Umsatz die derzeit eingesetzten Panels bis 2023 übertreffen, schreibt der Display-Experte Ross Young auf Twitter.

We now predict LTPO backplanes to overtake LTPS in AMOLED smartphones on a $US basis in 2023 with a big uptake from Apple over that period… pic.twitter.com/0N2gqJF3Mp

— Ross Young (@DSCCRoss) April 12, 2021