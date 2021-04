Wann wird Apple die ersten Produktneuheiten 2021 präsentieren? Diese Frage stellen wir uns bereits seit einigen Wochen. Nun gibt Apples Sprachassistent die passende Antwort. Das erste Apple Event das Jahres 2021 findet augenscheinlich am 20. April statt. Somit müssen wir uns noch exakt eine Woche gedulden, bis es soweit ist.

Siri bestätigt Apple Keynote für den 20. April 2021

Bislang hat Apple offiziell noch kein Special-Event für den April angekündigt. Allerdings gibt sich Siri redselig und plaudert den Termin für die erste Apple Keynote des Jahres 2021 aus.

Stellt ihr Siri die Frage, wann das nächste Apple Event stattfindet, so gibt es die Antwort, dass dieses am 20. April auf dem Gelände des Apple Parks in Cupertino veranstaltet wird. Alle weiteren Informationen, so Siri, erhält man auf der Apple Webseite. Dort ist allerdings noch mit keiner Silbe von dem Event die Rede.

Wir gehen davon aus, dass Apple noch heute im Laufe des Tages das Special Event für kommende Woche Dienstag ankündigen wird. Vorab hat man anscheinend schon Siri informiert und der Sprachassistent hat sich schlicht und einfach „verplappert“.

Es gibt in unseren Augen mehrere Produkte, die Apple in der kommenden Woche ankündigen könnte. In erster Linie denken wir an ein neues iPad Pro, die sogenannten AirTags (die „Wo ist?“-App ist bereits vorbereitet), neue iMacs sowie ein neues AppleTV. Aber auch neue iPhone-Cases und Apple Watch Armbänder in neuen Farben sind denkbar. (Dank Jonas)