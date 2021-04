Spotify hat soeben „Car Thing“ offiziell angekündigt.. Bei „Car Thing“ handelt es sich um einen Musik- und Podcast-Player, den ihr in eurem Auto am Armaturenbrett befestigen könnt.

Spotify Car Thing ist da

Seit mindestens zwei Jahren arbeitet Spotify an Car Thing. Erst vor wenigen Wochen tauchten sehr konkrete Hinweise auf den Musik- und Podcast-Player in der iOS-App des Musik-Streaming-Anbieters auf. Ab sofort ist Car Thing offiziell.

In seiner heutigen Meldung spricht Spotify davon, dass Amerikaner (zunächst wird Car Thing nur in den USA verfügbar sein), einen Großteil ihrer Zeit im Auto verbringen. Über 70 Millionen nutzergenerierte und auf die Autofahrt bezogene Wiedergabelisten stehen auf Spotify bereit. Spotify positioniert sich als idealen Begleiter im Auto und möchte das Nutzererlebnis mit Car Thing verbessern.

Car Thing ermöglicht es Nutzern, ihre bevorzugten Audioinhalte komfortabler und schneller abzuspielen. Falls ihr bereits euer Lieblingslied oder einen Podcasts auf eurem Smartphone hört, wechselt ihr automatisch im Auto auf Car Thing und könnt dort weiterheören. Die Steuerung erfolgt per Sprache (Hotword „Hey Spotify“), per Touch bzw. per Drehrad.

Bei Car Thing nimmt Spotify eine sehr begrenzte Produkteinführung vor. Das Gerät ist nur in den USA und nur auf Einladung erhältlich. Für eine nicht näher definierte Zeit ist Car Thing kostenlos erhältlich (exklusive Versand). Später wird Car Thing 79,99 Dollar kosten. Ein kostenpflichtiges Spotify Premium-Abo ist erforderlich.