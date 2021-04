Vodafone gibt regelmäßig Wasserstandsmeldungen zum Ausbau seiner Netz bekannt. So startete das Unternehmen kürzlich 5G-Standalone und nun erreichen und frische Informationen zum „Festnetz“. Vodafone hat weitere 400.000 Anschlüsse mit Gigabit-Technik ausgerüstet.

Deutschlandweit versorgt Vodafone nun 22,4 Millionen Haushalte mit Gigabit-Tempo

Vodafone hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen zusätzliche 400.000 Anschlüsse in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg mit Gigabit-Technik ausgerüstet hat. odafone versorgt in 16 Bundesländern nun insgesamt 22,4 Millionen Haushalte mit Gigabit-Tempo und ist damit die treibende Kraft bei der Anbindung von Haushalten an die Gigabit-Datenautobahn. Rund 80 Prozent aller Gigabit-Anschlüsse in Deutschland kommen von Vodafone. Bis spätestens 2022 schließt Vodafone die Gigabit-Aufrüstung in seinem Netz ab – dann können über 24 Millionen Haushalte mit Gigabit-Tempo surfen.

