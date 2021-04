Geht es nach Epic Games, würde Apple im App Store erheblich niedrigere Gebühren von Entwicklern verlangen. Bei der Gelegenheit könnte das Unternehmen aus Cupertino auch gleich andere App Stores von Drittanbietern zulassen, so Epics Plan. Ein Zeuge im Fall „Apple vs. Epic Games“ erklärt nun, dass zumindest der Wunsch nach Drittanbieter-App-Stores nicht ohne weiteres umsetzbar ist. So müsste Apple laut der Aussage seine Software und Hardware an mehreren Stellen umgestalten, um alternative App Stores anbieten zu können.

Alternative App Stores auf dem iPhone

Am Mittwoch reichte Apple Zusammenfassungen seiner Expertenberichte ein, darunter eine Stellungnahme von Dr. Daniel L. Rubinfeld, der erklärt, dass Apple „seine Hard- und Software umgestalten müsste, […] um das iPhone mit alternativen App Stores und mit Apps kompatibel zu machen, die sich nicht unter Apples App-Review-Richtlinien qualifizieren würden.“

Wenn sich eine Pro-Apple Argumentation zeigt, dauert es in der Regel nicht lange, bis sich Epic Games CEO Tim Sweeney via Twitter zu Wort meldet. Und auch in diesem Fall teilt er seine Meinung mit:

„Das ist Quatsch! iOS hat bereits einen Mechanismus, mit dem Nutzer Apps aus dem Web installieren können – das Apple Enterprise Program. Nur vertragliche Einschränkungen verhindern, dass es für den Vertrieb von Verbrauchersoftware verwendet wird.“

That’s baloney! iOS already has a mechanism for users to install apps from the web – the Apple Enterprise Program. Only contractual limitations prevent it from being used for consumer software distribution.https://t.co/TfUN3rqHTm — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) April 14, 2021

Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Argumente die Unternehmen bei Gericht noch vorbringen werden. Wie Tim Cook zuletzt erklärte, könnte Apple im Zuge einer Öffnung für andere App Stores und Zahlungssysteme seine Datenschutzpraktiken nicht mehr gewährleisten. Würden alternative App Stores ermöglicht, gäbe es keine Regeln für die Informationen, die von iPhone-Nutzern bezogen werden können. Eine solche Maßnahme hätte demnach direkte Auswirkungen auf die Sicherheit und den Datenschutz.