Apple hat soeben bekannt gegeben, dass Apple Fitness+ erweitert wird. So führt Apple für seinen Fitness-Abo-Dienst neue Workouts für Schwängere und Ältere, neue Trainer und Time to Walk Gäste ein.

Fitness: Apple führt neue Workouts und Trainer ein

Apple Fitness+ ist im Ende letzten Jahres gestartet. Aktuelle steht der Service in sechs Ländern (Australien, Kanada, Irland, Neuseeland, Großbritannien und den USA) zur Verfügung. Am heutigen Tag gibt Apple die Erweiterung seines Fitness-Abos bekannt.

Zu den Neuerungen gehören brandneue Workouts, die speziell auf Schwangerschaft und ältere Erwachsene ausgerichtet sind, sowie mehrere neue Yoga-Intervalltrainings mit hoher Intensität (HIIT) und Krafttraining für Anfänger. Diese Workouts sollen Benutzern dabei helfen, Vertrauen aufzubauen, unabhängig von ihrem Fitnesslevel, egal ob sie gerade erst anfangen, etwas Neues ausprobieren oder zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Sport treiben.

Darüberhinaus begrüßt Apple neue Trainer in seinem Team. Jonelle Lewis führt zukünftig durch Trainings für Yoga und Mindful Cooldown. Außerdem heißt Apple die Fitness+ Trainerin Anja Garcia im HIIT-Team willkommen. Darüber hinaus wird Jane Fonda – berühmte Schauspielerin, Produzentin, Autorin und Aktivistin – in der nächsten Folge von Time to Walk zum Tag der Erde (Earth Day) inspirierende Geschichten, Fotos und einige ihrer Lieblingslieder veröffentlichen.

Die neuen Workouts für die Schwangerschaft, Workouts für ältere Erwachsene und Workouts für Anfänger sowie Yoga und Mindful Cooldown mit Jonelle Lewis, HIIT mit Anja Garcia und das neue Time to Walk mit Jane Fonda werden am 19. April auf Apple Fitness+ zur Verfügung stehen.

Apple Fitness+ kostet in den USA 9,99 Dollar pro Monat bzw. 79,99 Dollar pro Jahr. Zudem ist Fitness+ in Apple One „Premier“ (29,99 Dollar pro Monat) neben weiteren Services inbegriffen. Käufer einer Apple Watch 3 oder neuer erhalten Fitness+ drei Monate kostenlos.