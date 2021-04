Der Earth Days 2021 steht bevor und da wundert es nicht, dass Apple verschiedene umweltbezogen Maßnahmen im Vorfeld bekannt gibt. Nachdem im Laufe des Tages eine Spendenaktion bekannt wurde, hat der iPhone-Hersteller nun bestätigt, dass das Unternehmen zusammen mit Partnern erstmals einen Ressort Fund über 200 Millionen Dollar auflegt, um naturbasierte Lösungen für den Klimawandel zu beschleunigen.

Apple hat vor wenigen Augenblicken eine einzigartige Initiative zur Entfernung von Kohlendioxid angekündigt. Der „Restore Fund“ wird, bei gleichzeitiger Rendite für Investoren, in forstwirtschaftliche Projekte investieren, um Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen. Der gemeinsam mit Conservation International und Goldman Sachs ins Leben gerufene 200 Millionen US-Dollar Fonds zielt darauf ab, jährlich mindestens eine Million Tonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen, was den Emissionen von fast 200.000 Autos entspricht.

„Die Natur bietet einige der besten Prozesse, um Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entfernen. Wälder, Feuchtgebiete und Graslandschaften entziehen der Atmosphäre Kohlenstoff und binden ihn dauerhaft in ihren Böden, Wurzeln und Ästen“, sagt Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives bei Apple. „Durch die Schaffung eines Fonds, der sowohl eine finanzielle Rendite als auch reale und messbare Auswirkungen auf den Kohlenstoffgehalt der Atmosphäre schafft, wollen wir in Zukunft einen breiteren Wandel herbeiführen und Investitionen in die Entfernung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre rund um den Globus fördern. Wir hoffen, dass andere unsere Ziele teilen und dazu beitragen, wichtige Ökosysteme zu schützen.“