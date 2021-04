Die Einladungen zum „Spring Loaded“-Event sind ausgesprochen. Am kommenden Dienstag (21. April 2021) lädt Apple zur Online-Keynote. Nicht erst, seitdem Apple das Event offiziell angekündigt hat, ranken sich zahlreiche Gerüchte, welche Produkte der Hersteller in diesem Frühjahr ankündigen könnte. Im Vorfeld meldet sich nun ein renommierter Leaker zu Wort.

L0vetodream kommentiert „Spring Loaded“-Einladung

Gewohnt kryptisch spricht Leaker L0vetodream über die bevorstehende Apple Keynote. Zunächst einmal hat er das Apple Logo der Einladung so „zerschnitten“, dass das Wort iPad entsteht. Ob dies Zufall oder von Apple gewollt ist, ist nicht bekannt. In jedem Fall rechnen wir mit der Ankündigung eines neuen iPad Pro. Auch ein neues iPad mini ist denkbar.

Dazu heißt es „enjoy These Colors“. In einem weiteren Tweet deutet er jedoch an, dass sich die Farben auf der Einladung nicht nur auf einen Aspekt beziehen, sondern dass allerhand Produkte in der Pipeline sind. Doch was meint er mit den vier Buchstaben „aiai“?

Stehen diese für AirTags, iMac, AppleTV und iPad? Zumindest werden diese Produkte im Vorfeld der Keynote heiß gehandelt.