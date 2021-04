AVM gibt FRITZ!OS 7.2.6 für die FRITZ!Box 6591 Cable sowie für die FRITZ!Box 6660 Cable zum Download frei. Damit steht für Besitzer der genannten Kabel-Boxen ein Firmware-Update mit neuen Funktionen bereit. Die Liste mit den Verbesserungen kann sich sehen lassen

AVM veröffentlicht FRITZ!OS 7.2.6 für FRITZ!Box 6660 & 6591 Cable

FRITZ-Boxen gibt es zwar nicht ganz so viele, wie Sand am Meer. Allerdings ist das Portfolio in den letzten Jahren stark angewachsen. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns bei unserer Berichterstattung in erster Linie auf die Flaggschiff-Modelle sowie die Modelle, die bei uns zum Einsatz kommen. An unserem Unitymedia- / Vodafone-Anschluss hängt eine FRITZ!Box 6591 Cable und genau für diese steht mit FRITZ!OS 7.2.6 ein neues Update bereit.

Die List der Neuerungen und Verbesserungen ist ziemlich lang:

# Neue Funktionen in FRITZ!OS 7.26

## Internet:

– **NEU** Priorisierung eines Heimnetzgeräts nun ganz einfach auf der FRITZ!Box Bedienoberfläche aktivieren

– **NEU** O2 als Internetanbieter für Kabelanschlüsse im Einrichtungsassistenten ergänzt

## Telefonie:

– **NEU** Faxfunktion: Journal für empfangene und gesendete Fax-Nachrichten

– **NEU** Unterstützung der Business-Telefonieplattform „Telekom CompanyFlex“ (SIP-Trunk und Cloud PBX)

## DECT/FRITZ!Fon:

– **NEU** Neuer Startbildschirm mit aktuellen Wetterinformationen

## Smarthome:

– **NEU** FRITZ!DECT 440 misst Luftfeuchtigkeit und ermöglicht deren Anzeige mit FRITZ!App Smart Home und FRITZ!Fon

– **NEU** FRITZ!DECT 440 zeigt den QR-Code für den einfachen Zugang zum WLAN-Gastzugang an

– **NEU** An- und Ausschalten des WLAN-Gastzugangs oder Anrufbeantworters per Tastendruck auf dem FRITZ!DECT 440

– **NEU** Auf Tastendruck von FRITZ!DECT 440 oder 400 klingelt ein internes Telefon und zeigt einen Kurztext an

– **NEU** Rollladensteuerung über FRITZ!DECT 440, FRITZ!Fon und die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche

– **NEU** Lichtsequenz „Aufwachen/Einschlafen“ für den FRITZ!DECT 500 und kompatible DECT-LED-Lampen per „Automatische Schaltung“

# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS

## Internet:

– **Verbesserung** Kindersicherung: Tickets zum Verlängern der Surfzeit bei Bedarf können jetzt einfacher verteilt und auch insgesamt zurück gesetzt werden

– **Verbesserung** Gerätestatus (aktiv/nicht aktiv) wird in der Geräteauswahl für Portfreigaben angezeigt

– **Verbesserung** Darstellung der Portfreigaben-Übersicht auf Mobilgeräten verbessert

– **Verbesserung** Einstellungen für das Zugangsprofil in der Kindersicherung um die Zuweisung von Geräten erweitert

– **Verbesserung** Anpassungen und Interoperabilitäts-Verbesserungen für die DOCSIS-Verbindung

– **Verbesserung** Selbständige Portfreigaben für ein Gerät werden nun zugelassen, wenn die Anforderung über IPv6 für die IPv4-Adresse des Geräts gestellt wurde – und umgekehrt

– **Verbesserung** Ereignismeldung, wenn Port 80 temporär zur Zertifikatsausstellung für letsencrypt.org freigegeben wird

– **Verbesserung** Robustheit von DNS over TLS (DoT) erhöht

– **Verbesserung** Optimierte Stabilität bei Web-Konferenzanwendungen (z. B. „Big Blue Button“)

– **Änderung** Im Online-Monitor wird die Auslastung durch das Gastnetz nur noch für den Downstream angezeigt

– **Behoben** Fälschliche Anzeige der Meldung „Ihr Anschluss unterstützt DOCSIS 3.1 in Empfangsrichtung nicht.“, auch wenn gar keine DOCSIS-Verbindung besteht

– **Behoben** Betriebsart IP-Client per LAN mit DHCP konnte in bestimmten Szenarien nicht richtig eingestellt werden

– **Behoben** Formatierungsfehler traten bei der Einrichtung von IPv6-Routen auf

– **Behoben** Anzeige in Übersicht der Portfreigaben korrigiert

– **Behoben** Nach Update von FRITZ!OS 7.03 oder älter erfolgte keine Aktualisierung der IP-Adresse bei MyFRITZ!Net (DynDNS)

– **Behoben** IPv6: Nach Erneuerung des Heimnetz-Prefixes wurden invalide IPv6-Adressen für den Gastzugang nicht gelöscht

– **Behoben** Änderungen in Zugangsprofilen wurden teilweise unbegründet abgelehnt mit der Fehlermeldung: „Liste gesperrter Netzwerkanwendungen mit gleicher ID existiert bereits“

– **Behoben** DNS-Anfragen des Typs „PTR“ wurden teilweise nicht korrekt aufgelöst

– **Behoben** IPv6: Im IPv6 Router Advertisement (RA) mit Option 25 (Recursive DNS Server) wurden zum Teil Bits des Feldes „Reserved“ gesetzt

– **Behoben** Nach Rücksetzen auf Werkseinstellungen funktionierte die erste konfigurierte VPN-Verbindung nicht

– **Behoben** Nach Import einer Konfiguration mit alternativem LAN-IPv4-Netz in der Einstellungsübernahme verblieb der lokale DNS-Server im alten Netz

– **Behoben** Der TR-064-Parameter „WANAccess“ war u. U. falsch („granted“), wenn beim Neustart kein WAN verfügbar war

– **Behoben** DNS-Auflösungen des Typs „PTR“ waren teilweise nicht möglich

– **Behoben** Erweiterter Supportdatenversand löste keine Push Mail aus

– **Behoben** Bei selektiver Übernahme einer gespeicherten Konfiguration wurden nicht alle ursprünglich konfigurierten Push Mails übernommen

– **Behoben** VPN-Verbindungen über L2TP (u. a. Windows 10) waren unerwartet langsam

– **Behoben** Gerätesperre war in bestimmten Szenarien wirkungslos (nur international/engl.)

– **Behoben** Nach Werkseinstellung konnte die erste VPN-Verbindung einmalig nicht aktiviert werden

– **Behoben** Erweiterter Ausfallschutz mit Mobilfunk-Sticks und Internetzugriff über WAN/LAN 1 wurde bei bestimmten, zum Zeitpunkt der Aktivierung vorliegenden Ausgangsbedingungen nicht gestartet

– **Behoben** Online-Monitor für Mobilfunk zeigte bei aktivierter Einstellung „Erweiterter Ausfallschutz“ manchmal keine Daten an

– **Behoben** Sporadische Paketverluste bei bestimmten Onlinegaming-Anwendungen (z. B. „Battlefield V“)

## WLAN:

– **Verbesserung** Verbesserte Autokanal-Funktion nach Erkennung von Störquellen (5-GHz-Band)

– **Verbesserung** Überarbeitung der Seite „WLAN / Funkkanal“

– **Verbesserung** Neue Meldung unter „System / Ereignisse“ bei Überschreitung der maximalen Anzahl von WLAN-Repeatern

– **Verbesserung** Benennung des WLAN-Gastzugangs (SSID, Vorbelegung) in Abhängigkeit von der Sprachauswahl

– **Änderung** In der Betriebsart „Mesh Repeater“ werden bei Auswahl des Mesh Masters nur WLAN-Funknetze mit sichtbaren Namen angezeigt

– **Behoben** Nach Radarerkennung bei reduziertem Stromverbrauch (Green Access Point) in Kombination mit Kanalbandbreiten von 160 MHz (VHT160) konnte es zu Initialisierungsproblemen kommen

– **Behoben** Die Legende unterhalb der Grafik „Belegung der WLAN-Kanäle“ wurde nicht einzeilig dargestellt (Seite „WLAN / Funkkanal“)

– **Behoben** Nach Update von FRITZ!OS wurden auf der Seite „WLAN / Funkanal“ keine WLAN-Kanäle und unter bestimmten Umständen keine Funknetze in der Umgebung angezeigt

– **Behoben** Aktivierung von WPS direkt nach den Start des Mesh Masters führte häufiger zu Nicht-DBDC-Uplinks zu Mesh Repeatern

– **Behoben** Falsches Ereignis unter „System / Ereignisse“ bei WPS während der DFS-Wartezeit

## Mesh:

– **Verbesserung** Verbesserte Hinweise auf eine aktive Einstellungsübernahme für eine FRITZ!Box als Mesh Repeater

– **Behoben** Fehlerhafte Formatierung in der mobilen Ansicht der Seite „Mesh-Einstellungen“ auf einer FRITZ!Box im Modus „Mesh Repeater“

– **Behoben** Einstellungen zur WLAN-Zeitschaltung konnten unter Umständen nicht geändert werden, wenn die Einstellung „FRITZ!Box als Mesh Repeater“ genutzt wurde

– **Behoben** Bei einer FRITZ!Box, die als Mesh Master, aber nicht als Router (DHCP-Server) eingestellt war, ließen sich Name und IP-Adresse des Routers nicht ändern

– **Behoben** Anzeige der WLAN-Kanalbandbreite in der Bedienoberfläche konnte sich am Mesh Master vom Mesh Repeater unterscheiden

## Telefonie:

– **Verbesserung** Einstellungsseiten für Rufumleitung und Rufsperren komplett überarbeitet

– **Verbesserung** Ersteinrichtungsassistent bietet Einrichtung eines Telefons an

– **Verbesserung** Rufumleitungen bieten Option, ausgewählte Anrufe an ein bestimmtes Telefon an der FRITZ!Box umzuleiten

– **Verbesserung** Einstellung zur Nutzung des internen Faxgerätes zum „Faxe nur senden“ hinzugefügt

– **Verbesserung** Ausblenden der Tabs „E-Mail“ und „RSS“ im Menü „Telefonie / Telefoniegeräte“, sofern DECT ausgeschaltet ist

– **Verbesserung** Darstellung und Verwaltung von Einträgen in Telefonbüchern komplett überarbeitet (u. a. Foto in Übersicht sichtbar, Spalten zur Darstellung selektierbar, Mehrfachauswahl sowie Kopieren und Verschieben von Einträgen zwischen Telefonbüchern hinzugefügt)

– **Verbesserung** Einstellungen für Fax senden und Fax empfangen unter „Telefonie / Telefoniegeräte“ zusammengefasst

– **Verbesserung** Nach Öffnen von allen neu empfangenen Faxdokumenten im Fax-Journal blinkt die LED „Info“ nicht mehr

– **Verbesserung** Einbindung mehrerer CardDAV-Telefonbücher unterstützt

– **Verbesserung** Kompatibilität des SIP-Registrars der FRITZ!Box zum SIP Client LinPhone erhöht

– **Verbesserung** Kompatibilität zu den Telefonieanbietern Easybell und VoIPfoneUK erhöht

– **Verbesserung** Kompatibilität bei verschlüsselter Telefonie erhöht

– **Verbesserung** Bei Landeseinstellung Deutschland und automatisch vom Anbieter eingerichteter Rufnummer wird die darin enthaltene Ortskennzahl automatisch erkannt und in die Anschlusseinstellungen übernommen

– **Verbesserung** Sprachqualität bei Telefonaten in Mobilfunknetze und ins Ausland erhöht

– **Verbesserung** Weiterleiten von an IP-Telefonen von Snom angenommenen Anrufen wird ohne Rückfrage unterstützt

– **Verbesserung** Stabilität

– **Änderung** Anpassung an das geänderte Verhalten der T-Net-Box bei der Abweisung von Rufen z. B. im Kontext von Rufsperren

– **Behoben** Bei Online-Telefonbüchern ließ sich die Internetadresse des CardDAV-Servers nicht nachträglich ändern

– **Behoben** An einer als Mesh Repeater für Telefonie genutzten FRITZ!Box konnten sowohl die vom Mesh Master übernommenen Rufnummern bearbeitet als auch neue Rufnummern angelegt werden

– **Behoben** Rufnummern des Anbieters 1&1 konnten sich nach Bearbeiten über „Anderer Anbieter“ nicht mehr registrieren

– **Behoben** Nach Bearbeiten von CompanyFlex Cloud PBX-Rufnummern wurden diese Nummern nicht mehr registriert

– **Behoben** Keine Anzeige von Rufsperren, wenn in diesen ein Eintrag ohne Rufnummer enthalten war

– **Behoben** Suche im Telefonbuch war nach Name möglich, aber nicht nach Rufnummer

– **Behoben** Einrichtung der internen Faxfunktion nicht möglich, wenn im Telefonbuch ein Eintrag ohne Rufnummer enthalten war

– **Behoben** Telekom SIP-Trunk-Account konnte nicht deaktiviert werden

– **Behoben** Einbindung von Online-Telefonbüchern bestimmter CardDAV-Anbieter scheiterte mit Fehlercode 26

– **Behoben** Bei eingebundenen iCloud-Telefonbüchern (Apple) wurden Vor- und Nachname teils in inkonsistenter Reihenfolge angezeigt

– **Behoben** Bei der Synchronisation von Einträgen in Online-Telefonbüchern (CardDAV) wurden in bestimmten Konstellationen alle E-Mail-Adressen gelöscht

– **Behoben** Bestimmte Rufnummern waren zeitweise nicht registriert (u. a. Sipgate, EnviaTel, Teledate)

– **Behoben** Verbindungsabbrüche nach ca. 30 Sekunden bei TLSonly-gesicherten Telefonieverbindungen (u. a. KPN)

– **Behoben** Bei Telefonie über IPv6 lief in bestimmten Konstellationen nur einseitige Sprachübertragung

– **Behoben** Registrierung der provisionierten Anbieter-Rufnummern scheitert, sofern eine Rufnummer eines Drittanbieters konfiguriert ist

– **Behoben** Keine Sprachübertragung via SipGate Satellite und SipGate Browser

– **Behoben** Ungeeignete Voreinstellung für Telefonieanbieter Vodafone Italien

– **Behoben** Registrierung von Rufnummern mit Telefonieprofil für Anbieter Vodafone Italia war nicht möglich

– **Behoben** Klingelsequenzen bei Landeseinstellung Australien fehlerhaft

– **Behoben** Keine Warteansage nach Rücksetzen auf Werkseinstellungen

– **Behoben** Pickup an IP-Telefonen nicht länger als 4 Sekunden lang möglich

– **Behoben** Nach Senden eines Faxes wzrde ein über das Telefonbuch ausgewählter Empfänger nicht mit Namen in der Anrufliste angezeigt

– **Behoben** Dreierkonferenz über ein analoges Telefon funktionierte in vereinzelten Fällen nicht

– **Behoben** Bearbeiten von Türsprechstellen führte teils zum Verlust der E-Mail-Benachrichtigung für Türsprechstellen

– **Behoben** Nach Import von Anrufbeantwortereinstellungen samt gesicherter Nachrichten in ein anderes FRITZ!Box-Modell ließen sich teilweise die importierten Nachrichten anschließend nicht mehr wiedergeben

– **Behoben** Sporadische Fehler beim Faxen über T.38-Verbindungen

– **Behoben** Sporadischer Verlust der Einstellungen der Zeitschaltung für den Anrufbeantworter nach einem Update des FRITZ!OS

## Heimnetz:

– **Verbesserung** Anzeige der Netzwerkverbindungen in sehr großen Netzwerken beschleunigt

– **Verbesserung** Beim Verlassen der Gerätedetails kommt ein Hinweis zum geänderten Gerätenamen nur dann, wenn der Name tatsächlich geändert wurde

– **Änderung** Beim Setzen eines individuellen Namens für die FRITZ!Box bleibt die Bezeichnung der Arbeitsgruppe der Heimnetzfreigabe („USB/Speicher“) unverändert

– **Behoben** In den Gerätedetails von Gastgeräten wurde der Abschnitt für die Gerätesperre angezeigt, obwohl die Funktion Heimnetzgeräten vorbehalten ist

– **Behoben** Geänderte IP-Einstellungen der FRITZ!Box wurden nicht zum Drucken angeboten

– **Behoben** Zeitsynchronisierung (NTP) war in bestimmten Szenarien instabil

## Smarthome:

– **Verbesserung** Vorlage für einen schnellen Wechsel der Farbeinstellung und der Helligkeit bei FRITZ!DECT 500

## USB:

– **Verbesserung** Auf fritz.nas können mehrere Dateien mit der Umschalt-Taste markiert werden

– **Verbesserung** Datendurchsatz bei Lesezugriffen auf USB-Speicher optimiert

– **Behoben** Die Heimnetzfreigabe eines Netzlaufwerks (SMB) war im Windows Explorer unter Netzwerk nicht sichtbar

– **Behoben** Datenübertragung via Netzlaufwerkfunktion (SMB) scheiterte mit der Windows-Fehlermeldung „STATUS_NO_MEMORY“

## System:

– **Verbesserung** Der Assistent zur Ersteinrichtung kann unterbrochen und wiederaufgenommen werden

– **Verbesserung** Verbesserungen der Bedienfreundlichkeit in der Ersteinrichtung

– **Verbesserung** Status-Übersichtsseite innerhalb der Ersteinrichtung

– **Verbesserung** Sicherheitsrückfrage beim Verlassen einer Seite ohne eine Speicherung der geänderten Einstellungen

– **Verbesserung** Sichern und Wiederherstellen von Einstellungen erweitert um Telefoniedaten aus dem internen Speicher der FRITZ!Box (Klingeltöne, Telefonbuch-Bilder, Sprachnachrichten)

– **Verbesserung** Nach Versand von Supportdaten an AVM ist nach Abschluss des Sendevorgangs ohne Wartezeit ein zweiter Versand möglich

– **Verbesserung** In der Bedienoberfläche kann die Liste der Ereignisse der FRITZ!Box einfach aus der Druckansicht in die Zwischenablage kopiert werden

– **Verbesserung** In der Bedienoberfläche kann ein Kennwort bei seiner Eingabe sichtbar gemacht werden (Auge-Symbol)

– **Verbesserung** Detailkorrekturen in „Diagnose / Funktion“ im Bereich Mesh und USB

– **Verbesserung** Stabilität verbessert

– **Änderung** Umstellung auf „Stufe III: Über neue FRITZ!OS-Versionen informieren und neue Versionen automatisch installieren (Empfohlen)“ wird nach Update nur noch angeboten, wenn vor dem Update „Stufe II: Über neue FRITZ!OS-Versionen informieren und notwendige Updates automatisch installieren“ eingestellt war

– **Änderung** Zuordnung einer E-Mail-Adresse zu einem Benutzer entfällt künftig (vorhandene E-Mail-Adressen bleiben bei Upate erhalten)

– **Änderung** Die bislang nicht empfohlene Möglichkeit einer kennwortlosen Anmeldung an einer FRITZ!Box (Bedienoberfläche) wird nicht mehr unterstützt *1

– **Änderung** Wenn für die Anmeldung an der Bedienoberfläche „nur mit dem FRITZ!Box-Kennwort“ eingestellt war, wird ein FRITZ!Box-Benutzer mit dem Namen „fritz“ und einer zufälligen vierstelligen Zahl sowie dem FRITZ!Box-Kennwort automatisch angelegt. Zur Anmeldung an der Bedienoberfläche im Heimnetz reicht dennoch weiterhin die Angabe des FRITZ!Box-Kennworts aus. *2

– **Behoben** FRITZ!Box-Benutzer konnten in der Übersicht nicht sortiert werden

– **Behoben** Angezeigte Geschwindigkeit im Online-Monitor nicht realistisch

– **Behoben** Online-Zähler zeigte falsche Datenvolumen an

– **Behoben** Podcast-Einstellungen wurden beim Wiederherstellen von Einstellungen in ein anderes FRITZ!Box-Modell nicht mit importiert

– **Behoben** Zugangsprofile der Kindersicherung mit gesperrten Anwendungen waren nach dem Wiederherstellen von Einstellungen nicht verfügbar

– **Behoben** Anzahl der Meldungen in „System / Ereignisse“ war in einigen Bereichen zu gering

– **Behoben** Anzeige des Installationsdatums für das letzte Update war in bestimmten Szenarien nicht korrekt

## DVB-C:

– **Behoben** Fehlerhafte Meldung zu nicht verfügbaren Sendern wurden bei Aufruf des Spektrums angezeigt

## Mobilfunk:

– **Verbesserung** Neue Option zur generischen Einbindung von Varianten bekannter Mobilfunksticks „Kompatibilitätsmodus für Mobilfunksticks“

– **Verbesserung** Länderspezifische Liste der Mobilfunkanbieter bei Nutzung der FRITZ!Box mit einem USB-Mobilfunkstick

– **Verbesserung** Detailoptimierungen für die Einstellung „Erweiterten Ausfallschutz“

– **Verbesserung** Mobilfunkanbieter „Magenta Mobil“ für Land Österreich hinzugefügt

– **Verbesserung** Unterstützung für USB-Mobilfunkstick Huawei E3372h-320