Peloton ist seit vergangenem Jahr auch bei uns in Deutschland aktiv. Selbst Anwender, die nicht auf die Heimtrainer des Anbieters setzen, dürften durch die Werbepräsenz im Internet sowie TV zumindest grob wissen, um was es sich dreht. Auf der einen Seite vermarktet der Hersteller Fahrrad-Heimtrainer (Peloton Bike und Peloton Bike+) und auf der anderen Seite werden kostenpflichtige Kurze in Form einer Mitgliedschaft angeboten. Wie nun bekannt wird, nimmt Peloton den Apple GymKit teilweise zurück.

GymKit und Peloton

Mit watchOS 4.1 ist GymKit gestartet. Apple bewirbt GymKit wie folgt

Mit GymKit können Kunden ihre Apple Watch direkt mit einem einfachen Fingertipp mit ihren Lieblingscardiogeräten wie Laufbändern, Crosstrainern, Indoorbikes oder Steppern von weltweiten Herstellern wie Life Fitness und Technogym verbinden. Erstmals in der Branche werden Daten wie Kalorien, Strecke, Geschwindigkeit, gestiegene Etagen, Steigung und Schritte, die zuvor nicht zwischen Smartwatch und Fitnessgerät ausgetauscht wurden, nahtlos synchronisiert. Auf diese Weise sind die genauesten Messungen bei gleichzeitig geringerem Gerätemanagement möglich

Kurzum: Apple Watch und Fitnessgeräte synchronisieren sich und zeigen während des Workouts identische Daten an. Verschiedene Hersteller von Fitnessgeräten unterstütze GymKit. So war beispielsweise Technogym der erste Anbieter, der im Jahr 2018 auf den GymKit-Zug aufsprang.

Auch Peloton mischt grundsätzlich seit letztem Jahr und der Markteinführung des Bike+ mit. Für zahlreiche Nutzer könnte GymKit neben weiteren Aspekten ein Argument gewesen sein, zum Peloton Bike+ und nicht zum Peloton Bike zu greifen. Allerdings hat sich Peloton nun dazu entschieden, die GymKit-Unterstützung teilweise zurück zu nehmen. Bisher koppelte sich die Apple Watch automatisch mit dem Peloton+ und unterstütze neben einfachen Radfahr-Workou auch, Bootcamp-Radfahr-Workouts. Seit dem letzten Peloton Bike+ Update werden allerdings nur noch einfache Fahrrad-Workouts unterstützt.

Im Gespräch mit The Verge hat Peloton bestätigt, dass GymKit nicht mehr in Bike Bootcamp-Kursen funktioniert und stattdessen vorerst nur in einfachen Fahrrad-Kursen angeboten wird. Der Peloton-Sprecher gab zu verstehen, dass Peloton entschlossen sei, die GymKit-Integration in alle Workouts innerhalb der Apple-Nutzungsbedingungen anzubieten. Dies könnte bedeuten, dass die weiteren Workouts entweder aus den Apple Nutzungsbedingungen herausgefallen sind oder nie zu diesem gehörten.