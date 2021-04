Im Vorfeld des „Spring Loaded“ Events von Apple in der nächsten Woche gibt es erneut Gerüchte, dass ein neuer Apple Pencil auf dem Weg sein könnte. Nach früheren Berichten über einen Apple Pencil 3, zeigt nun ein Leaker ein Video, das einen kurzen Blick auf die Änderungen des Stifts erlaubt.

Apple Pencil 3

Das Video wurde von einem anonymen Twitter-Nutzer gepostet, der behauptet, seine Informationen aus der Apple-Lieferkette zu beziehen. Das Video bekräftigt ein Foto, das letzten Monat durchgesickert ist und angeblich den neuen Apple Pencil zeigt. Basierend auf den Leaks, die wir bisher gesehen haben, ähnelt der Apple Pencil 3 dem Apple Pencil der zweiten Generation, jedoch mit einer auffälligen Änderung: der Rückkehr zu einer glänzenden Oberfläche.

Der Apple Pencil der ersten Generation hat ein glänzendes Design und wird über einen Lightning-Anschluss aufgeladen. Apple verkauft den Apple Pencil 1 immer noch für das iPad mini und das 9,7 Zoll iPad der Einstiegsklasse. Mit dem iPad Pro 2018 führte Apple die zweite Generation des Apple Pencil mit einem matten Design und der Möglichkeit ein, ihn zum Koppeln und Aufladen magnetisch an der Seite des iPad Pro zu befestigen. Dies wird auch von dem im letzten Jahr vorgestellten iPad Air unterstützt.

Der Apple Pencil 3 soll angeblich diese beiden Designs kombinieren. Also mit seiner flachen Kante magnetisch am iPad haften und ein glänzendes Design zeigen. Es ist möglich oder sogar wahrscheinlich, dass es weitere Änderungen unter der Haube gibt, wie neue Funktionen, Gesten oder eine höhere Präzision. Es könnten auch Änderungen anstehen, die das Erlebnis in Kombination mit dem vermuteten Mini-LED-Display des 12,9 Zoll iPad Pro verbessern.

Wie immer gilt, dass Gerüchte mit einer Portion Skepsis betrachtet werden sollten. Wahrscheinlich wissen wir am 20. April schon mehr, denn dann ruft Apple zum Frühlings-Event, auf dem allerhand neue Hardware erwartet wird, darunter die neuen AirTags, neue iPads, eine neue AppleTV-Generation sowie ein neuer iMac.