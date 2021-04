In den letzten Wochen und Monaten sind bereits zahlreiche Apple Originals auf Apple TV+ angelaufen. Dies setzt sich im Laufe des Frühjahrs und Sommers fort. Im offiziellen YouTube-Kanal von Apple Deutschland haben die Verantwortlichen nun ein Video veröffentlicht, um einen Ausblick zu geben.

Apple Originals: Frühjahr 2021 und danach (Offizielle Vorschau)

Mit dem Video „Apple Originals: Frühjahr 2021 und danach“ gibt uns Apple eine offizielle Vorschau, auf die Dinge, die da kommen. Das Motto lautet

Neues Jahr. Neue Filme. Neue Serien. Neue Staffeln.Eine exklusive Vorschau der neuen und demnächst erscheinenden Serien und Filme auf Apple TV+

Neue Serien und Filme: „Billie Eilish: The World’s a Little Blurry“, „Cherry – Das Ende aller Unschuld“, „Foundation“, „Lisey’s Story“, „Losing Alice“, „Moskito-Küste“, „Mr. Corman“, „Palmer“, „Schmigadoon!“, „Physical“ und vieles mehr.

Neue Staffeln: „Central Park“, „Dickinson“, „For All Mankind“, „Vier Freunde und die Geisterhand“, „Home Before Dark“, „The Morning Show“, „Mythic Quest“, „See – Reich der Blinden“, „Servant“, „Trying“ und „Truth Be Told – Der Wahrheit auf der Spur“.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In dem Clip läuft das Lied „Idyll“ von A.G. Cook.