Im Laufe der Woche hatte Apple die Einladungen für seine Frühjahrs-Keynote verschickt. Diese findet am kommenden Dienstag (20. April 2021) statt. Nachdem das Jahr 2021 bislang aus Apple Sicht verhältnismäßig ruhig gestartet ist, lässt der Hersteller in Kürze die Katze – in Form von neuen Produkten – aus dem Sack. Wir denken in erster Linie an ein neues iPad Pro, neue iMacs, die sogenannten AirTags und an ein neues AppleTV. Die Keynote beginnt um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Wir begleiten die Keynote mit einem Live-Ticker, dieser startet um 18:30 Uhr.

Apple „Spring Loaded“-Keynote

Nach einem turbulenten Herbst mit zahlreichen Apple Produktneuheiten, ging es im neuen Jahr bisher verhältnismäßig ruhig zu. Dies ändert sich in wenigen Tagen. Apple lädt zur „Spring Loaded“ Keynote (das deutsche Motto lautet „Upgrade für den Frühling“) und wird verschiedene neue Produkte ankündigen. Aufgrund der COVID-19 Pandemie, findet die Keynote als Online-Event statt.

Neue Produkte…

In den letzten Tagen gab es bereits reichlich Spekulationen, welche Neuheiten Apple im April präsentieren wird. Spontan denken wir an ein neues iPad Pro, ein neues iPad mini, die AirTags, einen neuen iMac sowie eine neue AppleTV-Generation. Ob es schlussendlich so kommen wird, ist nicht bekannt.

Dazu werden sich vermutlich neue Farben für iPhone Cases und Apple Watch Armbänder gesellen. Auch eine MagSafe-Powerbank ist denkbar. Die zuletzt genannten Produkte dürften vermutlich keine Erwähnung im Rahmen der Keynote finden.

Parallel wird Apple ankündigen, wann die finale Version von iOS 14.5, iPadOS 14.5 und Co. freigegeben wird.

Wann und wo?

Wie ihr es von uns gewohnt seid, starten wir hier auf Macerkopf.de 30 Minuten vor der eigentlichen Keynote unseren Live-Ticker. Los geht es damit pünktlich um 18:30 Uhr. Die Zeit bis zum Start des Events nutzen wir, um über die jüngsten Gerüchte zu sprechen. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder mit von der Partie seid, bei unserem Live-Ticker vorbeiguckt und mit uns durch den Abend geht.