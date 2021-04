Nur noch zwei Tage trennen uns vom Apple „Spring Loaded“-Event am 20. April. Zum Wochenende veröffentlichte der zuverlässige Leaker L0vetodream einen Tweet, der so interpretiert werden kann, dass Apple in Kürze neue iMacs in neuen Farben ankündigen wird.

Leaker impliziert neue iMacs zum „Spring Loaded“-Event

Wir möchten den Tweet von L0vetodream nicht überinterpretieren. Allerdings gibt es dieser Tage zahlreiche Indizien dafür, dass Apple seine „Spring Loaded“-Keynote nutzen wird, neue iMacs vorzustellen.

Der Leaker veröffentlichte das Foto bzw. das Logo, welches Apple für das bevorstehende Event nutzt und dazu ein Foto, welches die Farbenvielfalt des G3 iMacs zeigt. Vor ein paar Woche tauchte bereits das Gerückt auf, dass die neuen iMacs eine große Farbauswahl zulassen.

Welche Neuerungen könnte dem Apple dem iMc 2021 noch verpassen? In erster Linie denken wir an einen Apple Silicon Chip sowie ein neues Design, welches sich am Apple Pro Display XDR anlehnt. Natürlich wird es im Gehäuseinneren noch die ein oder andere Anpassung geben. Auch ein größeres Display ist denkbar. So könnte Apple in diesem Jahr anstatt einem 21,5 und 27 Zoll iMac beispielsweise ein 24 und 30 Zoll iMac präsentieren.

Wir können uns gut vorstellen, dass zum „Spring Loaded“-Event der „kleine“ iMac den Anfang macht und im Herbst das größere Modell angekündigt wird. Darüberhinaus erwarten wir am Dienstag ein neues iPad Pro, die AirTags sowie eine neue AppleTV-Generation.