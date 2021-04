Falls ihr derzeit darüber nachdenkt, euch eine Kreditkarte an zuschauen, so ziehst die Amazon Kreditkarte in die nähere Auswahl. Aktuell liefert der Online-Händler wieder ein paar Argumente, um euch die VISA-Karte schmackhaft zu machen. Amazon Kunden (egal, ob mit oder ohne Prime Mitgliedschaft) erhalten 40 Euro Startguthaben, wenn sie sich für die Amazon Visa Kreditkarte entscheiden.

Amazon Kreditkarte: 40 Euro Startguthaben + 3 Prozent Rabatt

Zeitlich begrenzt, gibt es bei Amazon ein spannendes Kreditkarten-Angebot. Kunden (egal, ob mit oder ohne Prime-Mitgliedschaft) erhalten 40 Euro Startgutschrift bei Erstantrag.

Dies ist jedoch nicht der einzige Vorteil. Für Prime-Kunden beträgt der Jahreskartenpreis 0 Euro und ihr erhaltet beim Einkauf bei Amazon.de bis 3 Prozent zurück. Auch eine flexible Rückzahlung könnt ihr vereinbaren. Für Nicht-Prime-Kunden beträgt der Jahreskartenpreis im ersten Kartenjahr ebenfalls 0 Euro (anschießend 19,99 Euro pro Jahr). Zudem gibt es bis zu 2 Prozent Rabatt.

Die Ausgabe der Amazon VISA-Karte erfolgt in Kooperation mit der Landesbank Berlin (LBB). Mit der Kreditkarte sammeln Kunden beim Einkauf Punkte, die bei Amazon verrechnet werden können. Für Prime-Kunden entfällt die Jahresgebühren, wobei auch die optionale Partnerkarte kostenlos ist.