Nachdem das Jahr 2021 in Bezug auf Apple-Hardware recht ruhig gestartet ist, läutet das Unternehmen am 20. April mit seinem „Spring Loaded“ Event den Frühling ein und wird damit auch einen Schwung neuer Produkte vorstellen. Ein neues iPad Pro, neue iMacs und die brandneuen AirTags sowie ein neues Apple TV sind hierbei heiße Kandidaten für einen Auftritt auf dem virtuellen Event. Während das Datum näher rückt, rührt Apple in den sozialen Medien die Werbetrommel. Die jüngste Aktion finden wir auf TikTok, mit einem kurzen Videoclip.

„Spring Loaded“ Clip auf TikTok

Wie The Apple Post berichtet, tauchte die Anzeige bei einigen TikTok-Nutzern bereits am Freitag auf. In dem 10-sekündigen Video verwendet Apple die animierte Version des Einladungsbildes zum Event, um die Nutzer zu der Live-Präsentation am 20. April einzuladen. Interessanterweise bewirbt die Anzeige den Live-Stream auf YouTube, anstatt auf die offizielle Apple-Webseite zu verweisen.

@Apple Spring loaded. Join us for a special Apple Event. 20 April at 6 pm on YouTube Live. ♬ Promoted Music

Apple war in den vergangenen Jahren nicht sehr aktiv in den sozialen Netzwerken, wenn es um Werbung ging. Es macht sich jedoch ein Trend bemerkbar, dass Apple mit der Zeit geht und auf beliebten Plattformen Werbung schaltet und Influencer für kurze Videos verpflichtet, wie es beispielsweise für das iPhone 12 mini geschehen ist. Auch für Fitness+ hatte das Unternehmen seine Trainer motiviert für den Start des neuen Services zu werben.