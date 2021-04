In weniger als 24 Stunden lädt Apple zur ersten Keynote des Jahres. Unter dem Motto „Spring Loaded“ werden die Verantwortlichen in Cupertino neue Produkte ankündigen. Immer und immer wieder wurde in den letzten Wochen ein neues iPad Pro genannt, so dass wir davon ausgehen, dass ein solches Gerät tatsächlich morgen vorgestellt wird. Am heutigen Abend erreichen uns weitere Informationen zu den Abmessungen neuen iPad Pro.

Abmessungen des 12,9 Zoll iPad Pro 2021 sickern durch

Das 12,9 Zoll iPad Pro wird dicker als sein Vorgänger. Dies hört sich dramatischer an, als es schlussendlich sein wird. Apple passt die Abmessungen des Gerätes an. Dies liegt am neuen Mini-LED-Display, welches ausschließlich dem 12,9 Zoll Modell nachgesagt wird.

Die Kollegen von Macrumors haben aus Zubehörkreisen Informationen zu den Abmessungen des 12,9 Zoll iPad Pro zugespielt bekommen. Die Informationen decken sich mit den Abmessungen, die Macotakara bereits im Februar vermeldet hat. Demnach wird das 12,9 Zoll iPad Pro 289,65mm lang, 215mm breit und 6,4mm dick sein. Bis auf die Dicke der Geräte entspricht dies dem Vorgängermodell. Dieses ist 5,9mm dick und somit 0,5mm dünner. Das minimal dickere Gehäuse dürfte dem neuen Mini-LED-Display geschuldet sein. Der Kamerabuckel auf der Rückseite soll 27,67 x 27,67mm große sein (bis dato: 27 x 27mm).

Beim 11 Zoll Modell soll es keine Anpassungen des Gehäuses geben. Dieses soll auch zukünftig 247,6mm x 178,5mm x 5,9mm messen. Allerdings soll bei diesem Modell der Kamerabuckel etwas kleiner werden.

Neben einem neuen iPad Pro könnte Apple morgen auch ein neues iPad mini, ein neues iPad, die sogenannten AirTags und eine neue AppleTV-Generation vorstellen. Wir berichten morgen ab 18:30 Uhr per Live-Ticker über das Event.