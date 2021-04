Die heiße Phase in der Deutschen Eishockey Liga wir am morgigen Dienstag mit dem Start der Play Offs eingeleitet. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen auf die Eishockey-WM auch Hochtouren. Die Telekom hat nun bekannt gegeben, dass alle Länderspiele vor der Eishockey-WM live im Free TV gezeigt werden.

Telekom: MagentaSport zeigte alle Länderspiele vor der Eishockey-WM live im Free TV

Seit vielen Jahren zeigt die Deutsche Telekom Eishockey im Livestream. Die DEL ist in ihrer Endphase und im Juni steht die Eishockey-WM an.

Bevor Bundestrainer Toni Söderholm Mitte Mai mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft zur WM vom 21. Mai bis 6. Juni 2021 in Lettland reist, stehen zwei Spiele im Ausland und vier Spiele in Deutschland auf dem Programm. Am 24. und 25. April trifft die deutsche Auswahl auswärts auf das Team von WM-Teilnehmer Slowakei. In Deutschland bestreitet die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft anschließend zwischen dem 29. April und dem 8. Mai je zwei Spiele gegen das Top-Team aus Tschechien und gegen Weißrussland.

MagentaSport zeigt sechs Eishockey Länderspiele im Vorfeld der IIHF Eishockey Weltmeisterschaft 2021 in Lettland live und kostenfrei im Free TV. Eine Registrierung ist nicht notwendig. Dabei werden alle Länderspiele im Vorfeld der WM werden auf allen MagentaSport Plattformen angeboten