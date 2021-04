Apple hat auf seinem „Spring Loaded“ Event eine neue Funktion namens „Apple Card Family“ vorgestellt. Mit der Neuerung ist es künftig möglich, die Kreditkarte mit seinem Partner bzw. seiner Partnerin zu teilen. Zudem wird es möglich sein, die Apple Card auch für Kinder ab 13 Jahren freizugeben, inklusive Kontrollen und Ausgabegrenzen.

Apple hat heute Apple Card Family angekündigt, eine neue Möglichkeit für Menschen, ihre Apple Card zu teilen, Einkäufe zu verfolgen und Ausgaben zu verwalten. Apple Card Family ist ab Mai in den USA erhältlich und ermöglicht es zwei Personen, gemeinsam eine Apple Card zu besitzen und ihre Kreditlinien zu teilen und zusammenzulegen. Apple Card Family ermöglicht es auch Eltern, die Apple Card mit ihren Kindern zu teilen und bietet gleichzeitig optionale Ausgabenlimits und Kontrollen.

„Wir haben die Apple Card Family entwickelt, weil wir die Möglichkeit sahen, neu zu erfinden, wie Ehepartner, Partner und die Menschen, denen man am meisten vertraut, Kreditkarten und Kredite gemeinsam nutzen. Es gab einen Mangel an Transparenz und Verbraucherverständnis in der Art und Weise, wie Kreditscores berechnet werden, wenn es zwei Nutzer derselben Kreditkarte gibt, da der primäre Kontoinhaber den Vorteil erhält, eine starke Kredithistorie aufzubauen, während der andere dies nicht tut“, sagte Jennifer Bailey, Apples Vizepräsidentin für Apple Pay. „Mit der Apple Card Family können die Menschen ihre Kredithistorie gleichermaßen gemeinsam aufbauen.“