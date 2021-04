In den letzten Tagen deutete es sich bereits an, nun ist es offiziell. Apple hat rund um die „Spring Loaded“-Keynote iPhone 12 (Pro) Cases und Apple Watch Armbänder in neuen „sommerlichen“ Farben vorgestellt.

Neues iPhone 12 (Pro) Cases und Apple Watch Armbänder

Apple hat diverse neue iPhone 12 (Pro) Cases und Apple Watch Armbänder vorgestellt und diese im Apple Online Store bereit gestellt. Exemplarisch blicken wir beim iPhone auf das iPhone 12 (Pro) Silikon Case. Dieses könnt ihr ab sofort in den neuen Farben Amethyst, Cantaloupe, Capriblau und Pistazie bestellen. Beim iPhone Leder Wallet gibt es die neue Farbe „Arizona“.

Bei den verschiedenen Apple Watch Armbänder sieht es ähnlich aus. Beim Solo Loop, geflochtenen Solo Loop, Sportarmband, Sport Loop-Armband, Nike Sportarmband, Lederarmband mit Endstück und bei den Hermes-Armbändern warten neue Farben auf euch. Bei Interesse einfach mal durch den Apple Online Store klicken.