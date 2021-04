Apple Keynote „Spring Loaded“ im Live Ticker / Live Stream. Es ist soweit. Das Warten hat ein Ende. Nachdem das bisherige Jahr 2021 aus Apple Sicht verhältnismäßig ruhig war, geht es am heutigen Abend endlich mit neuen Produkten weiter. Die Keynote beginnt pünktlich um 19:00 Uhr, unser Live-Ticker startet um 18:30 Uhr. Seinen Online Store hat Apple bereits vorab vom Netz genommen.

Live Ticker: Apple „Spring Loaded“ Keynote

Nachdem Apple in der vergangenen Woche die Einladungen für das heutige Event ausgesprochen hatte, trennen uns nur noch wenige Augenblicke von der Keynote. Laut Gerüchteküche hat Apple diverse Produkte in der Pipeline und so denken wir an ein neues iPad Pro, ein neues iPad mini, die sogenannten AirTags, eine neue AppleTV-Generation und neue iMacs. Alles kann, nichts muss. Zudem wird Apple sehr wahrscheinlich über die finale Freigabe von iOS 14.5, iPadOS 14.5, watchOS 7.4, macOS 11.3 und tvOS 14.5 informieren.

In gewohnter Manier werden wir euch in diesem Artikel per Live Ticker / Livestream zur heutigen Apple Keynote auf dem Laufenden halten. Unsere Berichterstattung starten wir um 18:30 Uhr. Die Zeit bis zum Start der eigentlichen Keynote um 19:00 Uhr nutzen wir, um über die jüngsten Gerüchte mit euch zu sprechen und uns einzustimmen. Wir gehen davon aus, dass die Keynote bis ca. 20:15 Uhr andauern wird.