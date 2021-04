Eve Systems hat am heutigen Tag die zweite Generation seines HomeKit-Lichtschalters „Eve Light Switch“ angekündigt. Dieser unterstützt neben Bluetooth nun auch HomeKit über Thread. Damit ist ein weiteres HomeKit-Produkt von Eve Systems mit Thread kompatibel.

2. Generation des smarten HomeKit-Lichtschalters Eve Light Switch bringt Thread-Kompatibilität

In den letzten Wochen und Monaten hatte Eve Systems verschicke Produkte auf den Markt gebracht bzw. Software-Updates zur Unterstützung von Thread bereit gestellt. Am heutigen Tag macht der Hersteller seinen Lichtschalter mit der neuen Thread-Technologie kompatibel.

Die 2. Generation unterstützt neben Bluetooth auch HomeKit über Thread. Damit erweitert Eve den universell einsetzbaren Schalter, der nahezu jede Lichtschalterkombination in ein smartes Beleuchtungssystem verwandelt, um die zukunftssichere Mesh-Netzwerkfunktionalität. Ist ein HomePod mini präsent, integriert sich Eve Light Switch automatisch in dessen Thread-Netzwerk und kann darin, so wie andere permanent mit Strom versorgte Thread-Knotenpunkte, Datenpakete anderer Thread-Geräte weiterleiten. Je mehr solcher auch als Full Thread Devices bekannten Geräte im Netzwerk arbeiten, desto stabiler und reichweitenstärker wird es. Batteriebetriebene Thread-Geräte wie der Kontaktsensor Eve Door & Window oder die Bewässerungssteuerung Eve Aqua hingegen stellen als Minimal Thread Devices Endpunkte dar. Thread ist außerdem eine Säule von CHIP – dem Smart-Home-Standard der Zukunft.

Eve Light Switch lässt sich als Einzelschalter oder kombiniert mit herkömmlichen Schaltern in Wechsel- oder Kreuzinstallationen nutzen, durch nachkaufbare Schalterplatten und Rahmen individualisieren, und er passt in vorhandene 55er-Rahmen.

Preise & Verfügbarkeit

Die 2. Generation von Eve Light Switch ist ab sofort für 99.95 Euro bei Eve, im Eve Store auf Amazon und im Fachhandel erhältlich.

