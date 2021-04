o2 hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine Tarife „o2 Free Unlimited Max“ und „o2 My Data“ aufwertet. So surfen o2 Neukunden ab dem 05 Mai im o2 Free Unlimited Max mit einer Geschwindigkeit von bis zu 500 MBit/s anstelle von bisher maximal 300 MBit/s. Doch auch bei den o2 My Data gibt es willkommene Verbesserugen.

o2 Free Unlimited Max: Unlimitierter 5G-Mobilfunktarif jetzt mit bis zu 500 MBit/Sekunde

o2 erhöht die maximal Surgeschwindigkeit im Tarif o2 Free Unlimited Max. Neukunden können zukünftig im Flaggschiff der o2 Feee Unlimitred Tarife mit bis zu 500MBit/s anstatt 300MBit/s. Von dieser Leistungssteigerung profitieren vor allem Kunden mit 5G-fähigen Smartphones im schnell wachsenden 5G-Netz von o2.

Neben der auf 500 MBit/s erhöhten maximalen Datengeschwindigkeit gelten beim neuen o2 Free Unlimited Max weiterhin das unbegrenzte Datenvolumen und die Telefonie-Flatrate in alle deutschen Netze. Dort, wo der neue 5G-Standard verfügbar ist, kann das noch schnellere o2 Netz genutzt werden. Das Datenvolumen für das EU-Roaming erhöht sich um 6 Gigabyte auf maximal 34 Gigabyte im Monat. Kosten pro Monat? 59,99 Euro.

o2 wertet o2 My Data Tarife auf

Auch die o2 My Data Tarife profitieren ab dem 05. Mai. Neukunden erhalten deutlich mehr Datenvolumen sowie Geschwindigkeit und können mit o2 My Data dann auch das 5G Netz von o2 nutzen. Das alles bei gleichbleibenden monatlichen Preisen. So verdoppelt o2 das Volumen im Tarif für Normalnutzer, dem o2 My Data M. Beim o2 My Data S für Wenignutzer und o2 My Data L für Vielnutzer, verdreifacht sich das Datenvolumen sogar. Zudem erhöht sich die maximale Surfgeschwindigkeit in allen Tarifen von 225 auf 300 Mbit/s.