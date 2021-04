iPad Pro 2021 ist da. Apple nutzt den heutigen Abend und allerhand neue Produkte anzukündigen. Neben den AirTags, einem neuen AppleTV 4K und einem neuen iMac hat der Hersteller auch das neue iPad Pro 2021 vorgestellt. Hier findet ihr das neue iPad Pro im Apple Online Store.

Apple kündigt iPad Pro 2021 an

Apple hat das iPad Pro runderneuert. Auch wenn man dem Gerät auf den ersten Blick kaum Neuerungen ansieht, hat Apple das Gerät deutlich aufgewertet. So verbaut der Hersteller jetzt nicht nur beim Mac seinen M1-Chip, sondern auch beim iPad Pro. Die zweite große Neuerung liegt im neuen 12,9 Zoll Liquid Retina Display. 5G und weitere Verbesserungen sind ebenfalls an Bord.

M1 kommt in das iPad Pro

Der bahnbrechende M1 Chip hebt die branchenführende Performance des iPad Pro auf ein völlig neues Niveau. Das 8-Core CPU-Design bietet die weltweit schnellsten CPU Kerne in stromsparenden Chips und liefert damit eine bis zu 50 Prozent schnellere CPU-Leistung als der A12Z Bionic. Die 8-Core GPU ist eine Klasse für sich und liefert eine bis zu 40 Prozent höhere GPU-Performance. Mit dieser Kombination aus CPU- und Grafikleistung baut das iPad Pro seinen Vorsprung als das schnellste Gerät seiner Klasse weiter aus. Leistungsstarke benutzerdefinierte Technologien, darunter die 16-Core Apple Neural Engine der nächsten Generation, ein fortschrittlicher Bildsignalprozessor (ISP), eine einheitliche Speicherarchitektur mit hoher Bandbreite und bis zu 16 GB Arbeitsspeicher, ein doppelt so schneller Speicher und eine Kapazität von bis zu 2 TB machen das iPad Pro leistungsfähiger als je zuvor. Die branchenführende Energieeffizienz des M1 ermöglicht all diese erstaunliche Leistung zusammen mit einer ganztägigen Batterielaufzeit im dünnen und leichten Design des iPad Pro. Da der M1 die gleiche grundlegende Architektur der Chips der A-Serie nutzt, ist iPadOS bereits optimiert, um von leistungsstarken Technologien des M1 voll zu profitieren und alles von einfacher Steuerung bis hin zu anspruchsvollsten Workflows problemlos zu bewältigen.

12,9″ Liquid Retina XDR Display bringt extremen Dynamikbereich ins iPad Pro

Das neue Liquid Retina XDR Display bringt die atemberaubende Leistung des Pro Display XDR auf das 12,9″ iPad Pro. Ausgestattet mit einem neuen, innovativen Mini-LED-Design, bei dem über 10.000 LEDs auf der gesamten Rückseite des Displays zum Einsatz kommen, bietet das Liquid Retina XDR Display eine Helligkeit von bis zu 1.000 Nits im Vollbildmodus, 1.600 Nits Spitzenhelligkeit und ein phänomenales Kontrastverhältnis von 1.000.000:1, um kreative Workflows zu verbessern. Das Ergebnis ist ein atemberaubendes visuelles Erlebnis, das wirklich die reale Welt abbildet, indem es die hellsten Punkte und die feinsten Details selbst in den dunkelsten Bildern einfängt. Ab sofort können Kreativprofis, darunter Fotografen, Videografen und Filmemacher, naturgetreue HDR-Inhalte auf einem großen Display betrachten und bearbeiten, das sie überallhin mitnehmen können. Das neue Liquid Retina XDR Display enthält weitere fortschrittliche Technologien, die auch im 11″ iPad Pro zu finden sind, darunter ProMotion, True Tone und Unterstützung des großen P3 Farbraums und bietet so ein unübertroffenes mobiles Kinoerlebnis für HDR- und Dolby Vision-Inhalte.

Weitere Verbesserungen

Apple setzt beim neuen iPad Pro auf einen 5G-Chip, Unterstützung für Thunderbolt und USB 4 beim USB-C-Anschluss und eine neue 12MP Ultraweitwinkel Frontkamera.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue iPad Pro kann ab Freitag, 30. April auf apple.com und in der Apple Store App in 31 Ländern und Regionen, darunter auch in Deutschland, bestellt werden. Das iPad Pro wird in der zweiten Maihälfte in den Apple Stores erhältlich sein. Das neue 11″ und 12,9″ iPad Pro wird in den Farben Silber und Space Grau verfügbar sein. Das iPad Pro ist in Konfigurationen mit 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB und 2 TB erhältlich3 und bietet professionellen Anwender:innen mehr Platz für Apps und Inhalte. Das 11″ iPad Pro beginnt bei 879 Euro inkl. MwSt. für das Wi-Fi-Modell und 1.049 Euro inkl. MwSt. für das Wi-Fi + Cellular-Modell und das 12,9″ iPad Pro beginnt bei 1.199 Euro inkl. MwSt. für das Wi-Fi-Modell und 1.369 Euro inkl. MwSt. für das Wi-Fi + Cellular-Modell auf apple.com.