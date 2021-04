Apple stellt iPhone 12 und iPhone 12 mini in der neuen Farbe „Violett“ vor. Apple nutzt den heutigen Abend, um allerhand neue Produkte anzukündigen. Mit einem neuen iPhone hatten wir allerdings nicht gerechnet. Unterm Strich ist es natürlich kein neues Modell, sondern „nur“ eine neue Farbe. Hier findet ihr das iPhone 12 (Pro) im Apple Online Store.

iPhone 12 (mini) in Violett vorgestellt

In den letzten Wochen und Monaten haben wir ausreichend über das iPhone 12 und iPhone 12 mini informiert. An dieser Stelle möchten wir exemplarisch auf unsere iPhone 12 Test und iPhone 12 mini Test verweisen.

Von daher kurz und knapp

Apple hat heute ein neues, atemberaubendes violettes Finish für iPhone 12 und iPhone 12 mini vorgestellt. Diese neue Farbe bringt die flachen Aluminiumkanten des iPhone 12 wunderschön zur Geltung, die farblich perfekt auf das präzisionsgefräste Glas der Rückseite abgestimmt sind.

Preise & Verfügbarkeit

iPhone 12 und iPhone 12 mini sind aktuell in den Farben Blau, Grün, Schwarz, Weiß und (PRODUCT)RED erhältlich und werden in dem neuen Violett in den Modellen mit 64 GB, 128 GB und 256 GB ab 37,45 Euro pro Monat für 24 Monate oder 899 Euro ohne ein qualifiziertes Gerät im Tausch in Zahlung zu geben bzw. 33,29 Euro pro Monat für 24 Monate oder 799 Euro ohne ein qualifiziertes Gerät im Tausch in Zahlung zu geben, erhältlich sein. Ihr könnt das iPhone 12 und iPhone 12 mini auf apple.com/de, in der Apple Store App und den Apple Stores erwerben. iPhone 12 und iPhone 12 mini sind auch bei autorisierten Apple Händlern und ausgewählten Mobilfunkbetreibern erhältlich (Preise können variieren).

In China, Japan, Großbritannien, den USA, Deutschland und mehr als 30 weiteren Ländern und Regionen können iPhone 12 und iPhone 12 mini in Violett ab Freitag, 23. April um 14 Uhr vorbestellt werden. Der Verkaufsstart findet am 30. April statt.