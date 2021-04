Rund ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Sonos Radio gestartet ist. Seit Juni 2020 ist der Service auch bei uns in Deutschland verfügbar. Mit „Sonos Radio HD“ haben die Verantwortlichen im Herbst letzten Jahres einen Radio Abo-Service an den Start gebracht und nun gibt es ein größeres Update für Sonos Radio und Sonos Radio HD.

Sonos Radio und Sonos Radio HD: Neue Stations und Shows

Sonos nutzt den heutigen Tag, um das exklusive neue Programm für Sonos Radio und Sonos Radio HD anzukündigen. Es gibt neue Sender, neue Shows und Radio Hours, bei denen Hörer neue Musik direkt von ihren Lieblingskünstlern erwartet.

Neue Sender für Sonos Radio

All Our Sound Radio feiert am 5. Mai Premiere und präsentiert die beste kanadische Musik und JUNO-Award-Gewinner der letzten 50 Jahre, darunter Rufus Wainwright, Savannah Ré, Arkells, Corey Hart, July Talk und viele mehr.

Auf den Sendern Music for Moms und Cinco de Mayo werden ab 5. Mai Songs passend zu diesen Anlässen gespielt.

Neues Live-Event bei Sonos Radio

Live from Van Gelder Studio ist ein exklusiver Sonos Presents Audio-Stream eines Live-Auftritts von Jazzmusikern, darunter Joey DeFrancesco, im legendären Van Gelder Studio. Die Show wird eine Hommage an die berühmte Van-Gelder-Studio-Orgel beinhalten, die auf unzähligen Aufnahmen zu hören ist, von Ray Charles bis hin zu Jimmy Smith. „Unser kulturelles Leben ist reicher durch die Arbeit von Mr. Rudy Van Gelder“, sagt Phil Coady, Produzent von Live from Van Gelder Studio. „Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass sich der ‚Sound‘ des Jazz in diesem Studio entwickelt hat.

Neue Shows auf Sonos Radio

Call & Response wird wöchentlich ausgestrahlt und von Singer-Songwriterin Adia Victoria moderiert. Die Show ist eine Zeitkapsel von aktueller Musik und Kultur in der mit den Gästen über die musikalischen Hintergründe, den gemeinschaftlichen Geist des Musikmachens und -hörens und die „Sacred Pause“ in ihrer Kunst, gesprochen wird. Die erste Folge ist ab heute im Sonos Sound System Archive und auf allen Podcast-Plattformen verfügbar. Neue Episoden werden jeden Donnerstag auf Sonos Sound System ausgestrahlt und sind auch im Sonos Sound System Archiv und auf allen Podcast-Plattformen am selben Tag verfügbar.

ist eine zweiwöchentliche Audio-Serie, die in Zusammenarbeit mit Spiritland Productions erstellt und von der Moderatorin und Musikerin Cerys Matthews moderiert wird. Jede Folge erzählt die Geschichte eines kultigen Plattenlabels und stellt die innovativen Künstler und den unglaublichen Backkatalog vor, die mit ihnen verbunden sind. Die erste Sendung hat heute Premiere, neue Episoden werden jeden zweiten Dienstag auf Sonos Sound System sowie im Sonos Sound System Archive und auf Mixcloud ausgestrahlt.

wird vom Gründungsmitglied von Portishead, Geoff Barrow, moderiert, der Tracks aus seinen Jahren der Suche und des Musikmachens präsentiert, von West Coast 60's Spoken Word bis zu deutschem Industrial Techno. Die Show startet am 26. April, neue Folgen werden jeden letzten Montag im Monat auf Sonos Sound System ausgestrahlt.

startet in die zweite Staffel und erforscht musikalische Themen durch persönliche Interviews, tiefgründige Fragen und unvergleichliche Playlists. Die zweite Staffel startet am 18. Juni mit neuen Episoden, die freitags auf dem Sonos Sound System und allen Podcast-Plattformen veröffentlicht werden.

Die neue Staffel Radio Hours mit Künstlern wie Can, Sun Ra Arkestra, Yola, Dry Cleaning, Lee Scratch Perry, The Mountain Goats, Anohni, Sir Tom Jones, Genesis Owusu, Kenny Gamble, Ghostface Killah und M.I.A. wird mittwochs auf Sonos Sound System veröffentlicht.

Exklusive Sender auf Sonos Radio HD

Sonos Radio HD ist die werbefreie Version des Radio Streaming-Dienstes Sonos Radio in HD-Auflösung und kündigt zwei neue Artist Stations mit Kommentaren und Hunderten von handverlesenen Titeln, sowie 15 neue Genre-Sender für jede Stimmung und jeden Musikgeschmack an.

Ghostface Killahs Blue & Cream Station bringt die Hörer in den Kopf des kreativen Wu-Tang- Gründungsmitglieds und stellt handverlesenen Beats, Soul und R&B-Tunes vor. Die Station ist ab heute, 20. April, verfügbar.

ist voll von Tracks für jede Bewegung und jede Emotion und wurde von der bekannten Rapperin, Sängerin und Produzentin kuratiert. Der Sender debütiert am 5. Mai.

Neue Genre Stations werden im Mai und Juni fortlaufend auf Sonos Radio HD verfügbar sein. Die erste Runde der Genre Stations, darunter Scarlet Magnolia, Jam Rock, Infinite Darkness, Glide Path, New Wave und Drum'n'Bass, startet heute am 20. April.

Sonos Radio ist für alle Sonos-Kunden weltweit kostenlos verfügbar und in der Sonos-App vorinstalliert. Sonos Radio HD bietet einen erweiterten Katalog von Originalinhalten, die werbefrei in High-Definition- Audio in CD-Qualität mit Auslassungen und Wiederholungen gestreamt werden und derzeit in den USA und Großbritannien für 7,99 US-Dollar pro Monat nach einer kostenlosen 30-tägigen Testphase erhältlich sind. Mit andren Worten: Sonos Radius HD ist nicht in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar.