Ende vergangener Woche und pünktlich zum Earth Day, der am 22. April begangen wird, hat Apple verschiedene neue Natur- / Tier-Dokumentationen auf Apple TV+ ins Rennen geschickt. Während „Das Jahr, das unsere Erde veränderte“ komplett neu anlief, starteten „Tiny World“ und „Die Welt in den Farben der Nacht“ in ihre 2. Staffel.

Making of „Tiny World“

Apple hat begleitend zum Start der 2. Staffel zu „Tiny World“ ein Video auf YouTube veröffentlicht, mit dem die Verantwortlichen einen Einblick in die Entstehung der Serie geben. Es heißt

In Australien zeigen Unterwasserfotografen, wie sie während der zweiten Staffel von Tiny World winzige Helden aufnehmen konnten, die ihre Korallenhäuser verteidigen. Sehen Sie sich die brandneue Staffel der Apple Original-Dokumentationen am 16. April auf Apple TV+.

Nicht jeder mag Natur-Dokumentationen. Die Aufnahmen sind in jedem Fall ziemlich beeindrucken.