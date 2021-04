Mit den gestern vorgestellten Apple AirTags habt ihr die Möglichkeit, verlorene und gestohlenen Gegenstände wiederzufinden. Wenn ein AirTag von seinem Nutzer getrennt und außerhalb der Bluetooth-Reichweite ist, kann das „Wo ist? Netzwerk helfen, ihn aufzuspüren.

AirTags, die längere Zeit vom Eigentümer getrennt sind, spielen einen Ton ab

Laut Apple spielt ein AirTag, der sich über einen längeren Zeitraum nicht bei seinem Besitzer befindet, einen Ton ab, um alle in der Nähe befindlichen Personen darauf aufmerksam zu machen. So kann der AirTag auch ohne ein iOS-Gerät in der Nähe gefunden werden.

John Gruber von Daring Fireball hat seine Apple-Quellen gefragt, wie „ein längerer Zeitraum“ zu verstehen ist. Derzeit setzt Apple auf einen Zeitraum von drei Tagen. Allerdings könnte sich dies im weiteren Verlauf ändern.

Ich habe heute mit Leuten von Apple darüber gesprochen. Die Zeitspanne, in der ein AirTag einen Sound wiedergibt, wenn er von seinem Besitzer getrennt ist, beträgt derzeit drei Tage – dies Information ist jedoch nicht in den AirTags selbst enthalten. Es handelt sich um eine serverseitige Einstellung im „Wo ist?“ -Netzwerk, sodass Apple die Zeit anpassen kann, wenn die Verwendung in der Praxis darauf hindeutet, dass drei Tage zu lang oder zu kurz sind.

Solltet ihr einen AirTag finden, so könnt ihr diesen mit einem iPhone oder NFC-fähigen Android-Gerät auslesen, um festzustellen, wer ihn verloren hat. So kann der AirTag den Weg zurück zu seinem Besitzer finden.

Apple AirTags können ab Freitag (23. April 2021) zum Preis von 35 Euro (1er Pack) bzw. 119 Euro (4er Pack) über den Apple Online Store bestellt werden.