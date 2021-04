Die Apple „Spring Loaded“-Keynote liegt hinter uns und der Hersteller hat mit den AirTags, einem neuen iPad Pro, einem neuen 24 Zoll iMac, einer neuen Apple TV 4K Generation, einer neuen iPhone 12 (Mini) Farbe und Podcasts-Neuerungen ein ordentliches Feuerwerk abgeschossen. Ein Apple-Event wird oftmals von vielen kleinen Neuerungen begleitet, so auch in diesem Fall. Unter anderem gibt es iPad-Zubehör in neuen Farben.

Apple iPad (Pro): Magic Keyboard, Smart Folio und Smart Cover in neuen Farben erhältlich

Auch die neuen Farben bei den iPhone Cases und Apple Watch Armbändern haben wir euch bereits aufmerksam gemacht. Allerdings gibt es auch ein paar Neuerungen beim iPad-Zubehör.

Blicken wir zunächst auf das Magic Keyboard für iPad Pro. Dieses konnte bis dato ausschließlich in der Farbe Schwarz bestellt. Ab dem 30. April könnt ihr das Magic Keyboard auch in Weiß bestellen.

Auch beim Smart Folio und Smart Cover für die verschiedenen iPad-Modelle gibt es neuen Farben. So bietet Apple dieses Zubehör ab sofort auch in Federgrün und Leuchtorange an.