Apple hat gestern einen neuen 24 Zoll iMac mit Apple Silicon (M1-Chip) angekündigt. Dies alleine wäre sicherlich schon eine spürbare Verbesserung zum 21,5 Zoll Intel-Modell. Allerdings hat Apple nicht nur am Prozessor und Design selbst gearbeitet, sondern auch an vielen weiteren Ecken und Kanten geschraubt. In gesonderten Artikeln haben wir euch bereits hier und dort über die wesentlichen Eigenschaften des iMac 2021 informiert. Allerdings stecken noch weitere Neuerungen im Detail.

Ethernet-Port im Netzteil

Bei der Keynote hatte Apple bereits erwähnt, dass sich der Ethernet-Port im Netzteil befindet. Apple hat das mit dem Kabelmanagement begründet, so dass Nutzer im Bedarfsfall neben dem Stromanschluss nicht ein zweites Kabel hinten in den Mac einstecken müssen. In der Tat dürften tatsächlich nur sehr wenige Nutzer noch ein Netzwerkkabel verwenden. Solltet ihr dieses allerdings benötigen, so könnt ihr es unterm Tisch beim Netzteil liegen lassen. Gleichzeitig spart Apple Platz im Gehäuse.

Kopfhöreranschluss an der Seite

Der Kopfhöreranschluss befindet sich nicht mehr hinten, sondern seitlich. Der Grund hierfür liegt darin, dass der neue iMac zu dünn ist (nur 11,5mm), um einen Kopfhöreranschluss von hinten beherbergen zu können. Apple hat ihn an die Seite verlagert. Dort kann er vom Nutzer auch leichter erreicht werden.

3D Audio

Der iMac ist der erste Mac, der 3D Audio unterstütz. Apple schreibt: „Unterstützung für 3D Audio bei Wiedergabe von Video mit Dolby Atmos“.

Wifi 6

Der neue 24 Zoll iMac unterstützt Wifi 6 (802.11ax WLAN 6) und ist kompatibel mit IEEE 802.11a/b/g/n/ac.

Kein SD Kartenfach

Sollte ihr ein SD-Kartenfach beim 24 Zoll iMac suchen, so sucht ihr vergebens. Benötigt ihr ein SD-Kartenlesegerät, so müsst ihr einen Adapter (z.B. USB-C Hub) verwenden.

Der neue iMac kann ab dem 30. April 2021 im Apple Online Store bestellt werden.