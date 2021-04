Am heutigen Tagen wird der „Tag der Erde 2021“ gefeiert. Im Laufe des Vormittags hatten wir euch bereits auf Apples Feierlichkeiten aufmerksam gemacht. So findet ihr zum Beispiel im App Store, bei Apple Bücher oder in der TV-App passende Inhalte. Zudem habt ihr noch bis 23:59 Uhr ein paar Stunden Zeit, die heutige Apple Watch Herausforderung zu meistern. Vor wenigen Augenblicken hat Apple ein neues Video veröffentlicht und untermauert mit diesem noch einmal, dass das Unternehmen über die Zulieferkette hinweg bis zum Jahr 2030 klimaneutral sein wird.

Every product carbon neutral by 2030 | Apple

Knapp ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple seinen 10-Jahresplan vorgestellt hat, bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu sein. Apple selbst ist schon seit längerer Zeit klimaneutral, was die weltweiten Emissionen des Unternehmens betrifft. Allerdings plant der Hersteller, seine gesamte CO2 Bilanz 20 Jahre früher als die IPCC-Ziele auf Null zu reduzieren. Apple möchte bis 2030 über alle Tätigkeitsbereiche des Unternehmens, die Zuliefererkette und den Produktlebenszyklus hinweg klimaneutral werden.

Am heutigen „Earth Day“ untermauert der Hersteller noch einmal sein Vorgehen. So wurde soeben im YouTube-Kanal des Unternehmens ein Video mit dem Titel „Every product carbon neutral by 2030 | Apple“ veröffentlicht. Dieses zeigt noch einmal auf, dass man über die Unternehmensgrenzen hinweg, klimaneutral werden möchte.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Am Ende des Clips fordert Apple seine Nutzer auf, Apple Geräte mit erneuerbarer Energie zu versorgen.