Einem neuen Bericht von Bloomberg zufolge bereitet sich Apple darauf vor, im Juni eine Reihe von Software-Updates für das iPhone und das iPad anzukündigen, darunter „das bedeutendste Update des [iPad] Homescreens seit der Einführung des Produkts im Jahr 2010.“

Feature-Liste für iOS 15 und iPadOS 15

Wie Bloomberg berichtet, werden die neuen Versionen von iOS und iPadOS – iOS 15 und iPadOS 15 – auf Apples bevorstehender Worldwide Developers Conference (WWDC) am 7. Juni enthüllt werden. Das letztjährige iOS 14-Update wurde auf der WWDC am 22. Juni angekündigt, bevor es am 16. September, pünktlich zur Veröffentlichung des iPhone 12, zum Download bereitstand.

Bloombergs Bericht enthält eine Vielzahl von Details darüber, was man von den neuesten Versionen von Apples mobiler Betriebssysteme erwarten kann. Hier sind die wichtigsten Punkte: