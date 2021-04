Am heutigen Tag fiel nicht nur das Presseembargo für die AirTags, sondern auch für das neue iPhone 12 (mini) in Violett. Das einzige „Neue“ ist Farbe, alles anderen Eigenschaften des iPhone 12 (mini) sind identisch geblieben.

Unboxing- und Hands-On-Videos zum iPhone 12 Violett

Kurz und knapp möchten wir euch auf die ersten Videos rund um das iPhone 12 (mini) in Violett hinweisen. So bekommt man noch einmal eine etwas detaillierte Rückmeldung zur neuen Farbe. Viel mehr oder viel weniger ist den ersten Eindrücken zum iPhone 12 (mini) nicht zu entnehmen. Es ist schlicht und einfach „Violett“. Bei Interesse könnt ihr das iPhone 12 (mini) in Violett ab morgen im Apple Online Store bestellen.

