Netatmo vertreibt mittlerweile allerhand Smart Home Produkte. Neben Wetterstationen und verschiedene Sensoren blickt das Unternehmen auch auf diverse Kameras und Video-Türklingel. Die beiden zuletzt genannten Produkte werden in Kürze ein Firmware-Update erhalten, um HomeKit Secure Video zu unterstützen.

HomeKit Secure Video: Update kommt für Netatmo-Kameras

Die smarte Netatmo Innenkamera hat ihr HomeKit Secure Video Update bereits vor einem Jahr erhalten. In Kürze sind zwei weitere Kameras an de Reihe. Die Netatmo Presence Außenkamera verrichtet bei uns schon seit Jahren ihren Dienst. Umso erfreulicher ist es, dass die Netatmo Außenkameras (mit und ohne Sirene) in Kürze ein Firmware-Update erhalten, welches HomeKit Secure Video an Bord hat.

Aber auch die smarte Netatmo Video-Türklingel wird demnächst mit einem HomeKit Secure Video Update versorgt. Offiziell spricht Netatmo davon, dass das Update für die Outdoor-Cams in den kommenden Tagen veröffentlicht wird, und dass die Video-Türklingel folgen wird.

Was ist HomeKit Secure Video?

Apple beschreibt HomeKit Secure Video wie folgt

Das Bildmaterial von Sicherheits­kameras zu Hause enthält unsere privatesten und sensibelsten Daten. Deshalb haben wir ein System mit End‑to‑End-Verschlüsselung entwickelt, das deine Aufnahmen sicher in iCloud speichert. Nur du und von dir in deine Home App eingeladene Personen können es ansehen. Das Feature ist kostenlos in deinem iCloud Account enthalten und wird nicht auf deinen Speicherplan angerechnet.

Falls ihr HomeKit Secure Video nutzen möchtet, benötigt ihr mindestens einen 200GB iCloud-Speicherplan (2,99 Euro pro Monat). Mit diesem könnt ihr eine Kamera betreiben bzw. das Filmmaterial von einer Kamera in der iCloud speichern. Möchte ihr Filmmaterial von bis zu 5 Kameras mit HomeKit Secure Video in der iCloud speichern, so benötigt ihr den 2TB iCloud-Speicherplan (9,99 Euro pro Monat).