Apple TV+ hat am heutigen Tag „1971: The Year That Music Changed Everything“ angekündigt. Dabei handelt es sich um eine immersive, neue Dokumentationen, die sich mit den Musikern und Soundtracks befasst, die die Kultur und Politik von 1971 geprägt haben.

„1971: The Year That Music Changed Everything“

Nachdem wir euch im Laufe des Tages bereits auf das Staffelfinale zu „For All Mankind – 2. Staffel“ sowie den neuen Teaser zur Serie „Trying – 2. Staffel“ hingewiesen haben, haben wir noch eine weitere Meldung zum Apple Video-Streaming-Dienst für euch.

Kurz vor dem Wochenende hat Apple noch „1971: The Year That Music Changed Everything“ angekündigt. Apple beschreibt die Dokumentation, die übrigens am 21. Mai ihre Premiere auf Apple TV+ feiern wird, wie folgt