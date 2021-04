Am heutigen Freitag starten keine neuen Serien oder Filme auf Apple TV+. Stattdessen schickt Apple zum Wochenende das Staffelfinale zu „For All Mankind – 2. Staffel“ ins Rennen. Darüberhinaus hat der Hersteller ein neues Video zur Doku „The Year Earth Changed“ veröffentlicht.

Folge 10: Staffelfinale zu „For All Mankind“

Apple hat heute Folge 10 und damit das Staffelfinale der 2. Staffel zu „For All Mankind“ veröffentlicht. Die Episode trägt den Namen „Eskalation“. Auf dem Mond erreichen die Spannungen zwischen den USA und der Sowjetunion einen neuen Höhepunkt und bringen so mehre Millionen in Gefahr.

The Year Earth Changed — Uncovering Stress: Humpback Whales

Seit vergangener Woche läuft die Doku „The Year Earth Changed“ auf Apple TV+. Um ein wenig die Werbetrommel für die Doku zu rühren, hat Apple den Clip „The Year Earth Changed — Uncovering Stress: Humpback Whales“ auf YouTube veröffentlicht.

„The Year Earth Changed“ zeigt exklusives Filmmaterial aus der ganzen Welt nach einem beispiellosen Jahr und ist ein zeitgemäßes Dokumentarfilm-Special, das einen neuen Ansatz für die globale Sperrung und die daraus resultierenden erhebenden Geschichten verfolgt. Vom Hören von Vogelgezwitscher in verlassenen Städten über das Erleben von Walen, die auf neue Weise kommunizieren, bis hin zur Begegnung mit Capybaras in südamerikanischen Vororten hatten Menschen auf der ganzen Welt die Möglichkeit, sich wie nie zuvor mit der Natur auseinanderzusetzen. In dem einstündigen Special werden die Zuschauer erleben, wie Veränderungen im menschlichen Verhalten – Reduzierung des Kreuzfahrtverkehrs, Schließung der Strände an einigen Tagen im Jahr, Ermittlung harmonischerer Koexistenzmöglichkeiten zwischen Mensch und Tier – tiefgreifende Auswirkungen auf die Natur haben können.