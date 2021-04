In der Nacht zu heute hat Apple die Beta 1 zu iOS 14.6, iPadOS 14.6, tvOS 14.6 und watchOS 7.5 für eingetragene Entwickler als Download bereit gestellt. Damit können sich diese bereits mit dem übernächsten Update beschäftigen, noch bevor iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5 watchOS 7.4 in der kommenden Woche für Jedermann in der finalen Version freigegeben werden.

Beta 1 ist da: iOS 14.6, iPadOS 14.6, tvOS 14.6 watchOS 7.5

Apple drückt weiter aufs Tempo. In der kommenden Woche wird Apple iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5 watchOS 7.4 für die Öffentlichkeit freigeben. Vorab gibt es bereits den nächsten Schwung an Betas. Nachdem wir kürzlich die Beta 1 zu macOS 11.4 erlebt haben, folgt nun die Beta 1 zu iOS 14.6, iPadOS 14.6, tvOS 14.6 und watchOS 7.5.

Zum aktuellen Zeitpunkt kann noch nicht abgeschätzt werden, welche Verbesserungen bei den neuen Betas an Bord sind. Eine Verbesserung, die aus den Release Notes hervor geht, betrifft die Beta-Phase. Apple schreibt

Ihr könnt euer iOS- oder iPadOS-Gerät jetzt direkt auf den neuesten Release Candidate aktualisieren, ohne das Beta-Profil zu entfernen. Nach dem Update auf den Release Candidate können ihr entweder auf die nächste verfügbare Beta aktualisieren oder das Profil deinstallieren, um euer Gerät aus dem Beta-Programm zu entfernen.

Sollten sich weitere Neuerungen zeigen, werden wir nachberichten.