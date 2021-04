Apple hat soeben nicht nur die Bestellmöglichkeit für die neuen AirTags freigeschaltet, Anwender haben ab sofort auch die Möglichkeit, dass iPhone 12 mini und iPhone 12 in der neuen Farbe „Violett“ im Apple Online Store vorzubestellen. Der tatsächliche Verkaufsstart findet am 30. April statt.

iPhone 12 (mini) in Violett jetzt im Apple Online Store bestellbar

Apple hatte Anfang dieser Woche die „Spring Loaded“-Keynote genutzt, um das iPhone 12 und iPhone 12 mini in einer neuen Farbe anzukündigen.

Der Hersteller formuliert wie folgt

Apple hat ein neues, atemberaubendes violettes Finish für iPhone 12 und iPhone 12 mini vorgestellt. Diese neue Farbe bringt die flachen Aluminiumkanten des iPhone 12 wunderschön zur Geltung, die farblich perfekt auf das präzisionsgefräste Glas der Rückseite abgestimmt sind.

Darüberhinaus setzt Apple bei seinem violetten Modellen auf die selben Eigenschaften wie bei allen anderen iPhone 12 (mini). Hier sind unter anderem ein fortschrittliches Zwei-Kamerasystem, ein Super Retina XDR Display mit Ceramic Shield-Front, A14 Bionic und 5G zu nennen.

Preis & Verfügbarkeit

iPhone 12 und iPhone 12 mini in Violett können ab sofort im Apple Online Store vorbestellt werden und sind ab Freitag, 30. April verfügbar. Ihr könnt euer iPhone auch mit einem neuen MagSafe Leder Case oder Lederhülle in Deep Violet, einem Silikon Case in Capri Blue, Pistachio, Cantaloupe oder Amethyst oder einem Leder Wallet in Arizona ergänzen, die ebenso alle ab sofort bestellt werden können.