Anfang dieser Woche hatte Apple ein neues AppleTV 4K (2021) vorgestellt. Das Gerät zeichnet sich unter anderem durch einen schnelleren A12 Prozessor sowie durch die neue Siri Fernbedienung aus. Zur Fernbedienung werden nun ein paar weiter Details bekannt.

Apple beschreibt die neue Siri Remote wie folgt

Die komplett neue Siri Remote verfügt über ein innovatives Clickpad, das eine 5-Wege Steuerung für eine bessere Genauigkeit bietet. Für das schnelle Streichen, das Apple TV Nutzer:innen so schätzen, bietet die Siri Remote auch wieder eine Touchoberfläche. Der äußere Ring des Clickpads unterstützt eine intuitive kreisförmige Geste, die eine Jog-Steuerung ermöglicht — perfekt, um genau eine Szene in einem Spielfilm oder einer Sendung zu finden. In dem aus einem Teil gefertigten Aluminium-Design liegt die neue Siri Remote bequemer in der Hand des:r Nutzers:in.

Die neue Siri Remote verfügt zusätzlich über eine Einschalttaste, mit der man direkt den Fernseher ein- und ausschalten kann sowie eine weitere Taste zum Stummschalten. Mit Siri können Kund:innen ganz einfach nach bestimmten Sendungen oder Spielfilmen suchen, Smart Home-Zubehör steuern, Sportergebnisse oder das Wetter abfragen und vieles mehr. Siri funktioniert über Apple TV jetzt auch in Österreich, Irland und Neuseeland, die zu den 13 Ländern und Regionen dazukommen, die bereits Apple TV mit Siri Funktionalität unterstützen.