Am Dienstag vorgestellt, lassen sich die neuen Apple AirTags seit dem gestrigen Freitag über den Apple Online Store vorbestellen. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen für die Auslieferung bereits auf Hochtouren und Apple ist dazu übergegangen, den Versand der AirTags vorzubereiten.

Apple bereitet Versand der AirTags vor

Pünktlich um 14:00 Uhr hat Apple gestern die Vorbestellmöglichkeit freigeschaltet. Zahlreiche Anwender haben die Möglichkeit ergriffen, die AirTags im 1-er Pack bzw. im 4er-Pack über den Apple Online Store zu bestellen. Aber auch bei Amazon habt ihr seit gestern die Möglichkeit, eure Bestellung zu platzieren.

Am kommenden Freitag (30. April 2021) feiern die AirTags ihren tatsächlichen Verkaufsstart. Dann werden Frühbesteller ihre AirTags geliefert bekommen und gleichzeitig werden diese im Handel verfügbar sein. Am heutigen Samstag informiert Apple Kunden, die gestern zeitnah ihre AirTags bestellt haben, dass ihre AirTags für den Versand vorbereitet werden. In den kommenden Tagen wir Apple die AirTags dann tatsächlich auf den Weg zum Kunden bringen und die Bestellung als „versandt“ deklarieren. (Danke Matthias und Sven)

AirTags: Lieferzeit steigt langsam an

Frühbesteller werden ihre AirTags pünktlich am kommenden Freitag geliefert bekommen. Kunden, die erst jetzt eine Bestellung aufgeben, müssen sich ein paar Tage länger gedulden. Das 1er Pack deklariert Apple aktuell dahingehen, dass diese zwischen dem 04. und 06. Mai ausgeliefert werden. Auf das 4-er Pack müsst ihr ein paar Tage länger warten. Kunden, die das 4er-Pack der AirTags über den Apple Online Store bestellen, können die Auslieferung zwischen dem 11. und 19. Mai erwarten.