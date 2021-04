Passend zum Earth Day 2021 (der Tag der Erde wurde am 22. April gefeiert) hat Apples Umwelt-Chefin Lisa Jackson den Kollegen der The Washington Post ein Interview gegeben und – wie sollte es anders sein – über Umweltthemen gesprochen.

Lisa Jackson thematisiert Vorteile einer „grünen Wirtschaft“

Lisa Jackson (Apple VP of Environment, Policy and Social Initiatives) gab allgemein zu verstehen, dass der Wechsel zu einer umweltfreundlicheren Wirtschaft sowohl für den Planeten als auch für Wirtschaftlichkeit der Unternehmen besser ist.

Jackson betonte noch einmal, dass Apple bereits seit einiger Zeit klimaneutral sei. Das Ziel sei es jedoch, bis zum Jahr 2030 über die Zulieferkette hinweg zu 100 Prozent klimaneutral zu werden. Apples Umweltchefin sagte, dass dies bedeutet, dass Apple sicherzustellen möchte, dass jedes Produkt, das man herstellen, so hergestellt wird, dass der Atmosphäre kein Kohlenstoff hinzugefügt wird. Gleichzeitig forderte sie Anwender auf, ihre Produkte mit erneuerbarer Energie aufzuladen. Ein ähnliches Statement hat Apple in einem aktuellen Umweltvideo zum Besten gegeben.

Auf die Frage, ob sie glaubt, dass die USA trotz des gegenwärtigen Zustands des Landes in eine bessere Zukunft gehen oder nicht, blieb Jackson optimistisch.

„Ich denke definitiv, dass wir uns in einer Zeit des Übergangs befinden, und ich denke, dass die Fähigkeit der amerikanischen Art von Psyche, sich anzupassen, zu verändern und zu innovieren, Teil dessen ist, was uns Amerikaner ausmacht. Das ist auch der Grund, warum ich Apple liebe. Dieses unglaublich innovative Unternehmen voller Leute, die unterschiedliche Zukunftsaussichten sehen „, sagte sie. „Ja, ich habe absolut Hoffnung.“

Jackson wurde kürzlich zum Mitglied der American Academy of Arts & Sciences gewählt. Insbesondere wurde sie in der Klasse Führung, Politik und Kommunikation als eines von acht Mitgliedern im Bereich Public Affairs and Public Policy gewählt.