Als Standard für den Dokumentenaustausch erfüllt das PDF viele Zwecke, dementsprechend kommen wir im digitalen Alltag oft mit dem Format in Kontakt. Verträge, Bewerbungsunterlagen, Rechnungen und vieles mehr wandern in dem „Portable Document Format“ hin und her. Die Erstellung von PDFs lässt sich mit Programmen wie Word und Pages zwar als Export erledigen, aber um bestehende PDFs zu editieren und für anspruchsvollere Aufgaben benötigt man einen PDF-Editor. Wir haben uns mit Wondershare PDFelement einen PDF-Editor für iOS genauer angeschaut, der sich bereits auf macOS und Windows einen Namen gemacht hat.

Wondershare PDFelement

Im App Store gibt es einige Kandidaten, die eine Bearbeitung von PDF-Dateien ermöglichen. Diese bieten im Vergleich zu den bekannten Desktop-Programmen jedoch oft nur einen relativ geringen Funktionsumfang. PDFelement profitiert hingegen davon, dass Wondershare mit den hauseigenen Desktop-Versionen bereits eine gute Grundlage hat, die man „nur“ noch auf das iPhone und iPad sinnvoll übertragen musste. Erfreulicherweise ist das sehr gut gelungen.

Der PDF-Editor beherrscht nicht nur grundlegende Funktionen wie Kommentare und das Einfügen von Textfeldern, sondern ermöglicht auch eine Bearbeitung von bereits vorhandenen Elementen. Weiterhin lassen sich Bilder hinzufügen und Zeichnungen bzw. Handschrift einfügen, bei Bedarf auch mit dem Apple Pencil. Weiterhin lassen sich mehrere PDF-Dateien zu einem neuen PDF kombinieren und mit einem Passwort schützen. Gut gefallen haben uns auch die Vorlageblätter, die das Dokument mit einem Raster-Muster oder einem Notensystem für Musiker ausstattet.

Im Praxistest ging das alles reibungslos von der Hand. Im Bearbeitungsfenster lassen sich beliebig Textfelder und Formen platzieren, bereits vorhandener Text bzw. Bilder ändern und neu einfügen. Ganz so umfangreich wie Word oder Pages ist die App in seiner Textbearbeitung nicht, das verlangen wir jedoch auch nicht von einem PDF-Editor für das iPhone und iPad. Hilfreich empfanden wir die Multitasking-Unterstützung auf dem iPad, dank der zwei PDFs gleichzeitig bearbeitet werden können.

Die Bedienelemente sind übersichtlich und lassen sich mit dem Finger gut nutzen. Hierbei waren wir überrascht, wie gut die Arbeit mit dem eingeschränkten Platz auf dem iPhone-Display möglich ist. Wondershare hat hier mit dem verfügbaren Platz hausgehalten und ein durchdachtes Benutzer-Interface umgesetzt. Natürlich geht die Arbeit auf dem iPad besser von der Hand – insbesondere, weil wir hier mehr Raum für die frei platzierbaren PDF-Elemente haben. Dennoch ist die Erstellung eines PDFs auf dem iPhone einwandfrei möglich. Zudem lässt sich PDFelement auch problemlos mit iCloud, Dropbox, Google Drive und One Drive synchronisieren.

PDF-Scanner

Mit PDFelement lassen sich PDFs nicht nur über den Editor erstellen. Wir können auch schnell mit der Kamera des iPhone oder iPad ein Foto von einem Dokument aufnehmen, welches die App dann in ein PDF umwandelt. Dabei wird automatisch der „Scan“ ausgeschnitten, so dass ein störender Hintergrund entfernt wird. Bei Bedarf können die Abmessungen auch manuell festgelegt werden, wie ihr im folgenden Bild sehen könnt.

Die Ergebnisse waren für eine App erfreulich hochwertig, so dass die Funktion eine praktische mobile Alternative zum Flachbettscanner darstellt.

PDFs anzeigen

Neben der Erstellung von PDFs lassen sich mit PDFelement natürlich auch bereits vorhandene PDFs öffnen. Auch hier macht sich ein erweiterter Funktionsumfang bemerkbar, wenn wir es mit den Bordmitteln des iPhone und iPad vergleichen.

Die App bietet unter anderem eine Volltextsuche sowie das schnelle Scrollen und Vergrößern sowie Verkleinern in einem PDF. Auf dem iPad haben wir bevorzugt den Doppelseitenmodus genutzt, der für eine bessere Übersicht sorgt.

Ein guter Test für eine PDF-Readerfunktion sind große Dateien mit vielen Grafiken. Einige PDF-Reader kommen bei größeren Dokumenten und hochaufgelösten Grafiken ins Schwitzen. Wir haben einige umfangreiche Berichte digital durchgeblättert. Bei PDFelement erfolgte der Aufbau sofort und auch das „überblättern“ von mehreren Seiten hat die App schnell umgesetzt.

Zudem lassen sich PDF-Formulare ausfüllen und können auch mit einer handschriftlichen Unterschrift versehen werden. Praktisch ist, dass PDFelement nicht nur PDFs öffnen kann. So lassen sich auch Excel, PPT, Word, Bild, Audio und Video-Dateien öffnen.

Fazit

PDFelement lässt sich überraschend gut auf dem iPhone und iPad nutzen. Im Vergleich zu vielen anderen PDF-Apps bietet Wondershare eines der umfangreichsten Pakete im App Store. Wer von den Desktop-Versionen für macOS oder Windows kommt, muss sich jedoch etwas umgewöhnen. Zudem sind nicht alle Funktionen der „großen“ Programme enthalten. Hier würden wir uns beispielsweise die optische Zeichenerkennung (OCR) der macOS und Windows Versionen auch in der mobilen Lösung wünschen.

Angesichts der Tatsache, dass PDFelement in einer kostenlosen Testversion angeboten wird, können wir euch einen Testlauf nur empfehlen. Hier gibt es jedoch Einschränkungen wie ein Wasserzeichen in erstellten PDFs. Die meisten Funktionen lassen sich jedoch nutzen. Wenn euch die kostenlose App gefällt, lässt sich der volle Umfang im Zuge eines In-App-Kaufs oder Abonnements komplett freischalten.

Pakete und Preise

Ein Jahres-Abo für die App kostet 29,99 Euro, was umgerechnet rund 2,50 Euro im Monat entspricht. Wer möchte, kann auch monatlich (4,99 Euro) oder vierteljährlich (9,99 Euro) zahlen.

Falls ihr auch die macOS oder Windows Version nutzen wollt, bietet sich das Komplett-Paket (iOS+Win+Mac) für jährlich 99 Euro an

Wondershare bietet viele Pakete an, die die verschiedenen Bedürfnisse von den Kunden erfüllen. Von diversen Einzelbenutzer-Lizenzen über Angebote für Bildungseinrichtungen bis hin zu Unternehmenslösungen wird einiges geboten. Die Pakete findet ihr direkt bei Wondershare.