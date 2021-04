Damit wir unsere AirTags stilecht an Gegenständen anbringen können, bietet Apple eine Reihe von Anhängern in verschiedenen Farben. Neben der bekannten Auswahl zeigt Apple nun etwas verfrüht einen neuen Schlüsselanhänger in der Farboption „California Poppy“, der noch nicht erhältlich ist.

„California Poppy“ AirTag Schlüsselanhänger aus Leder

Die Apple Store App auf iOS und iPadOS zeigt derzeit die noch nicht veröffentlichte „California Poppy“-Version des neuen AirTag Leder-Schlüsselanhängers. Der mohnfarbene Schlüsselanhänger ist auf der Hauptseite des AirTag-Shops zu sehen. Die Produktseite listet die Farboption jedoch nicht. Apple bietet den Leder-Schlüsselanhänger derzeit nur in den Farben „Baltischblau“, „Sattelbraun“ und „Rot“ an.

Apple bietet bereits einige Zubehör-Produkte in der „California Poppy“-Farboption an, wie beispielsweise das MagSafe Leder Case und Wallet sowie das Apple Watch Lederarmband. Es ist derzeit nicht bekannt, wann Apple die „California Poppy“-Version des Leder-Schlüsselanhängers veröffentlichen wird. In der Zwischenzeit bietet sich auch der ebenfalls neue AirTag Anhänger in einer ähnlichen Sonnenblumenfarbe an.

Am Dienstag vorgestellt, lassen sich die AirTags mittlerweile im Apple Online Store und bei weiteren Händlern wie Amazon bestellen. Bei den AirTags handelt es sich um ein kleines Zubehör, das dabei hilft, wichtige Gegenstände mit Apples „Wo ist?“-App zu lokalisieren und zu finden. (Danke Richard)