Seit heute Abend steht die finale Version von iOS 14.5 und iPadOS 14.5 als Download bereit. Neben den zahlreichen neuen Funktionen und Verbesserungen, die die Updates mit sich bringen, ist auch die sogenannte App Tracking Transparenz an Bord. Begleitend hat Apples Software-Chef Craig Federighi ein Interview zu dem Thema gegeben und darüberhinaus hat Apple ein entsprechendes Video auf YouTube veröffentlicht.

Im Rahmen der App Tracking Transparenz verlangt Apple, dass Apps die Erlaubnis des Nutzers einholen, bevor sie dessen Daten über Apps oder Webseiten anderer Unternehmen hinweg verfolgen. In den Einstellungen (Datenschutz -> Tracking) könnt dann sehen, welche Apps die Erlaubnis zum Tracking eingeholt haben, und nach Belieben Änderungen vornehmen.

Im Gespräch mit dem Wall Street Journals ist Apples Software-Chef Craig Federighi noch einmal detaillierter auf das Thema eingegangen. Dabei betonte Federighi noch einmal, dass es Apple wollte, dass Anwender die Wahl haben, wann und wie sie verfolgt werden und wie ihre Daten verwendet werden.

„Diese Geräte sind so eng mit unserem Leben verbunden und enthalten so viel von dem, was wir denken und wo wir waren und mit wem wir zusammen waren, dass Benutzer diese Informationen verdienen und die Kontrolle darüber benötigen.“ Er fügte hinzu: „Die Missbräuche können von gruselig bis gefährlich reichen.“