In diesem Jahr wird der Muttertag am 09. Mai gefeiert. Genau wie in den Jahren zuvor, schaltet Apple wenige Tage vor dem Muttertag eine neue Sonderseite online, mit der der Hersteller aus Cupertino Geschenke-Tipps ausspricht.

Geschenke für Muttertag

Unter dem Motto „Muttertag in den schönsten Farben“ spricht Apple Geschenke-Empfehlungen für den bevorstehen Muttertag aus. Dabei greift Apple auf eine Vielzahl seiner Produkte zurück. Egal, ob groß oder klein, für den kleinen oder großen Geldbeutel, für jeden Geschmack soll das richtige Produkt dabei sein.

Unter anderem stehen die Apple Watch, iPhone, iPad, die AirPods und AirPods Pro, HomePod mini. Apple Watch Armbänder, iPhone-Hüllen, Beats Flex-Kopfhörer und mehr im Fokus. Aber auch die AirTags sowie das neue Apple TV 4K stehen im Mittelpunkt. Bei den AirTags solltet ihr in jedem Fall auf die Lieferzeit achten. Zum aktuellen Zeitpunkt kann nur noch das 1-er Pack pünktlich zum Muttertag geliefert werden. Das 4-er Pack der AirTags ist mittlerweile erst wieder im Juni verfügbar. Zum neuen Apple TV 4K sollte man wissen, dass sich dieses erst ab kommenden Freitag bestellen lässt und das Gerät erst ab der zweiten Maihälfte verfügbar ist.

Falls ihr noch das passende Geschenk für Muttertag sucht, so gibt euch Apple zumindest ein paar kleine Denkanstöße. Werft einen Blick in den Apple Store und lasst euch inspirieren.