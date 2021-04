In den letzten Jahren haben wir euch zahlreiche HomeKit-Produkte von Eve Systems vorgestellt. Begleitend dazu bietet Eve System die Eve für HomeKit App an. Diese könnt ihr nicht nur mit Eve-Geräten, sondern auch mit anderen HomeKit-Produkten nutzen. Ab sofort steht die „Eve für HomeKit“-App in Version 5.2 im Apple App Store als Download bereit.

„Eve für HomeKit“: Version 5.2 ist da

In letzter Zeit hat Eve Systems diverse Thread-Firmware-Updates veröffentlicht bzw. neue Produkte auf den Markt gebracht, die Thread unterstützen. Mit dem Update von Eve für HomeKit auf Version 5.2 soll das Ganze noch besser harmonieren. Eve 5.2 bietet eine neue Möglichkeit, eure Messungen zu migrieren, unzählige Verbesserungen für viele Eve-Geräte und einen noch detaillierteren Einblick in euer Thread-Netzwerk.

Mit Thread-Unterstützung der neuen Generationen von Eve Weather, Eve Energy und vielen anderen Eve-Geräten gibt es viele Gründe, warum ihr vielleicht ein neues Eve-Gerät in deeuern Zuhause eingeladen habt. Nicht ganz so praktisch ist es, wenn nun zurückliegende und neue Messungen auf mehrere Geräte verteilt in der Eve-App erscheinen. Kein Problem, denn mit Eve 5.2 könnt ihr die Messungen nun ganz einfach übertragen: Öffnet die Geräteeinstellungen des neu hinzugefügten Eve-Familienmitglieds und tippt auf „Messungen migrieren“.

Wenn ihr jahrelang mit Eve Degree Wetterdaten gesammelt habt, kannst ihr diese in die Historie deuresines neuen Eve Weather einbetten. Auch eure Stromverbrauchswerte bleiben erhalten, indem ihr sie gleich nach dem Hinzufügen eines Thread-fähigen Eve Energy aus der Datenbank des noch verbundenen Vorgängergerätes herüberholt.

Die Migration von Messungen steht zwischen allen Eve-Geräte zur Verfügung, die die gleichen Daten sammeln. Die Daten bleiben dabei wie gewohnt ausschließlich lokal auf deinem iPhone oder iPad, das du gerade verwendest. Solltest du also mehrere Apple-Geräte einsetzen, auf denen ihr die zusammengeführten Daten nutzen möchtet, dann wiederholt den Migrationsprozess auf jedem dieser Geräte.

Weitere Verbesserungen