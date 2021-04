Amazon hat im Laufe des heutigen Tages neue Familienmitglieder innerhalb der Fire-Tablet-Familie angekündigt. Die Neuankömmlinge tragen die Namen Fire Kids Pro, Fire HD 10 Kids, Fire HD 19 und Fire HD 10 Plus.

Fire Kids Pro

Das Fire Kids Pro ist ein erschwingliches Kinder-Tablet, das mit Kindern ab dem Grundschulalter mitwächst. Es enthält ein voll ausgestattetes Fire-Tablet, Funktionen, die Kinder beim selbstständigen Entdecken unterstützen, eine einjährige Mitgliedschaft bei Amazon Kids+ mit einer erweiterten Auswahl an Inhalten für ältere Kinder, eine schlanke Schutzhülle sowie die 2-Jahre-Sorglos-Garantie. Das Fire Kids Pro ist in drei Größen und vier Designs erhältlich. Wer bereits ein Fire- oder Fire Kids-Tablet besitzt, kann die neuen Fire Kids Pro-Funktionen auf seinen Geräten über das Amazon Eltern Dashboard aktivieren.

Das neue Fire 7 Kids Pro kostet 99,99 Euro, das Fire HD 8 Kids Pro 134,99 Euro und das Fire HD 10 Kids Pro 199,99 Euro. Die Geräte können ab sofort bestellt werden.

Fire HD 10 Kids

Das Fire HD 10 Kids der neuesten Generation beinhaltet das Fire HD 10 Tablet mit einer Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden und USB-C für einfaches Laden. Das brillante 10,1-Zoll-HD-Display sorgt in Verbindung mit dem schnellen Octa-Core-Prozessor für ein aufregendes Video-Erlebnis. Im Lieferumfang enthalten sind außerdem eine kindgerechte Hülle in Aquamarin, Himmelblau oder Lavendel, ein integrierter Ständer, der gleichzeitig als Griff dient, eine einjährige Mitgliedschaft bei Amazon Kids+ sowie die 2-Jahre-Sorglos-Garantie. Es ist das perfekte Tablet für Kinder im Vorschulalter.

Das Fire HD 10 Kids der nächsten Generation wird für 199,99 Euro angeboten. Bestellungen nimmt Amazon ab sofort entgegen.

Fire HD 10 (Plus)

Zudem hat Amazon heute die nächste Generation der Fire HD 10-Tablets angekündigt. Das neue Fire HD 10 und das erste Fire HD 10 Plus bieten mehr Leistung, ein helleres Full-HD-Display und ein überarbeitetes Design. Mit dem Fire HD 10 Produktivitäts-Set könnt ihr dank einer Bluetooth-Tastatur mit abnehmbarer Hülle sowie einem Abonnement für Microsoft 365 Single noch produktiver sein.

Das Fire HD bietet unter anderem

Schnell & leistungsstark – Kraftvoller Octa-Core-Prozessor mit 2,0 GHz und 3 GB RAM – 50 Prozent mehr Arbeitsspeicher als bei der vorherigen Generation.

– Kraftvoller Octa-Core-Prozessor mit 2,0 GHz und 3 GB RAM – 50 Prozent mehr Arbeitsspeicher als bei der vorherigen Generation. Brillantes Display – Das lebendige 10,1-Zoll-Full-HD-Display (1080p) mit mehr als zwei Millionen Pixeln ist um 10 Prozent heller als das Display der vorherigen Generation.

– Das lebendige 10,1-Zoll-Full-HD-Display (1080p) mit mehr als zwei Millionen Pixeln ist um 10 Prozent heller als das Display der vorherigen Generation. Neues Design – Dünneres und leichteres Design als bei der vorherigen Generation mit gleichmäßigen Rändern und einem Bildschirm mit verstärktem Aluminiumsilikatglas.

– Dünneres und leichteres Design als bei der vorherigen Generation mit gleichmäßigen Rändern und einem Bildschirm mit verstärktem Aluminiumsilikatglas. Längere Akkulaufzeit – Bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit, um im Internet zu surfen, Videos zu schauen, Musik zu hören und vieles mehr.

– Bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit, um im Internet zu surfen, Videos zu schauen, Musik zu hören und vieles mehr. Viel Speicherplatz – Erhältlich mit wahlweise 32 GB oder 64 GB internem Speicher, der mittels microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitert werden kann, bietet das Fire HD 10 viel Platz für Fotos, Videos und Apps.

Das Fire HD 10 Plus bietet zusätzlich

Höhere Leistung – Mit 4 GB RAM liefert das Fire HD 10 Plus mehr Arbeitsspeicher für das Lieblingsspiel oder Multitasking.

– Mit 4 GB RAM liefert das Fire HD 10 Plus mehr Arbeitsspeicher für das Lieblingsspiel oder Multitasking. Premium-Finish – Die schieferfarbene Soft Touch-Oberfläche bietet eine hochwertige Haptik.

– Die schieferfarbene Soft Touch-Oberfläche bietet eine hochwertige Haptik. Einfaches, kabelloses Laden – Laden Kund:innen das Gerät kabellos mit einem kompatiblen Qi-zertifizierten Ladegerät oder mit dem kabellosen „Made for Amazon“ Ladedock von Anker (separat erhältlich), verwandelt sich das Fire HD 10 Plus von einem tragbaren Tablet in ein Smart-Display mit freihändigem Zugriff auf Alexa im Show-Modus.

Das Fire HD 10 mit 32 GB oder 64 GB Speicherplatz kann ab heute in den Farben Blau, Olivgrün und Schwarz für einen Preis ab 149,99 Euro vorbestellt werden. Das Fire HD 10 Plus kann ab heute mit 32 GB oder 64 GB Speicherplatz in der Farbe Schiefergrau ab 179,99 Euro vorbestellt werden. Beide Tablets sind auch Teil des neuen Fire HD 10 Produktivitäts-Sets, das eine „Made for Amazon“ Tastatur mit abnehmbarer Hülle von Fintie sowie ein 12-monatiges Abonnement für Microsoft 365 Single enthält. Es kann für einen Preis ab 214,99 Euro vorbestellt werden.

Das kabellose „Made for Amazon“ Ladedock von Anker sowie die Tastatur mit abnehmbarer Hülle von Fintie sind für je 49,99 Euro erhältlich. Schutzhüllen für Fire HD 10 und Fire HD 10 Plus Tablets sind für 39,99 Euro in Blau, Lavendel, Olivgrün und Schwarz verfügbar.