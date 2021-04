Apple hat heute den ersten Teaser-Trailer für seine kommende Dark Comedy Serie „Physical“ veröffentlicht. In der Serie spielt Rose Byrne eine verzweifelte Hausfrau im San Diego der 1980er Jahre, die in den Aerobic-Wahn des Jahrzehnts hineingezogen wird und auf ihrem neuen Weg zum Erfolg mit persönlichen Dämonen zu kämpfen hat.

Applet TV+ geht in die 80er

Mit „Physical“ hat Apple Anfang 2020 eine Serie in Arbeit gegeben, die sich am ehesten in das Drama-Genre einordnen lässt. Aufgelockert mit einigen Comedy-Einlagen, könnte „Physical“ durchaus eine sehenswerte Geschichte erzählen. Die Idee einer Hausfrau, die dank Aerobic aus ihrer langweiligen Welt ausbricht – das ganze platziert in den 80ern – versprüht zumindest einen gewissen Charme, den wir nun in einen ersten Teaser kennenlernen:

„Physical“ wird am 18. Juni auf Apple TV+ starten. Die Serie wurde von Annie Weisman entwickelt, die bereits an Serien wie „About a Boy“, „Suburgatory“, „I Feel Bad“ und „Desperate Housewives“ mitgearbeitet hat. Regie führt der „I, Tonya“-Regisseur Craig Gillepsie, ebenso wie Liza Johnson und Stephanie Laing.

Hier haben wir für euch noch die offizielle Beschreibung zur Serie von Apple: